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صرف إعانات للمضارين من الحرب على الإرهاب تتصدر أخبار المحافظات

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:42 م
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة، ضمن فقرة "أحسن ناس".. وكان من أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:

محافظة أسوان: رفع حالة الطوارئ بمستشفى أسوان الجامعى خلال أيام العيد.

محافظة المنيا: محافظ المنيا يكرم المتميزين من حفظة القرآن الكريم بقية البيهو.

محافظة الغربية: ضبط 15 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالمحلة.

محافظة شمال سيناء: بدء صرف إعانات مالية عاجلة للمضارين بسبب الحرب على الإرهاب بشمال سيناء.

محافظة السويس: " صحة السويس" ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لعيد الفطر.

محافظة بنى سويف: مباحث التموين: 166 طن مضبوطات خلال شهر مايو فى بنى سويف.

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