ضبط متهمين هاربين من مؤبد بقضيتي "مخدرات وهتك عرض"

تمكنت مديرية أمن البحيرة، من القبض على متهمين هاربين من حكمى مؤبد بقضيتى "مخدرات، هتك عرض"، خلال حملة للقضاء على البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام خاصة المؤبد.



تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير امن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط كل من المتهمين "حمدى م ه" عاطل، ومقيم كفر الدوار المحكوم عليه في قضية جنايات قسم كفر الدوار "مخدرات" والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد.



كما تم ضبط المتهم "خالد إ ا" عاطل ومقيم حوش نبيل نشأت بمركز أبو المطامير المحكوم عليه في قضية جنايات مركز أبو المطامير "هتك عرض" والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد.



وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.