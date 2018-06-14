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دراسة: تمارين المقاومة تقلل الاكتئاب

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:45 م
صدى البلد
رويترز
أفادت دراسة بأن الأشخاص الذين يمارسون تمارين المقاومة مثل رفع الأثقال وتمارين القوة العضلية ربما تخف لديهم أعراض الاكتئاب.

وحلل فريق الدراسة بيانات من 33 تجربة سريرية شملت عشوائيا 947 من البالغين الذين انخرطوا في برامج تمارين المقاومة و930 آخرين من غير المشاركين في تلك البرامج.

وذكر الفريق في دورية (جاما) للطب النفسي أن تمارين المقاومة مرتبطة بتراجع أعراض الاكتئاب بغض النظر عما إذا كانت لدى ممارسي تلك التمارين أي مشكلات متعلقة بالصحة النفسية، رغم أن التأثير كان أوضح عند من يعانون من درجات خفيفة أو متوسطة من الاكتئاب.

وقال قائد فريق البحث بريت جوردون من جامعة ليمريك في ايرلندا "الدراسات السابقة أظهرت أن ممارسة أي نوع من التمارين يحسن أعراض الاكتئاب" بمختلف درجاته لدى البالغين.

وأشار جوردون في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أن معظم الدراسات السابقة كانت تركز على تمارين مثل الجري وركوب الدراجات الهوائية وليس تمارين مثل رفع الأثقال وتمارين القوة العضلية.

وكان المتوسط الزمني لبرامج تمارين المقاومة في إطار هذه الدراسة 16 أسبوعا إذ تراوحت مدد التدريب بين ستة أسابيع و52 أسبوعا.

وقالت ديانا بورفيس جافين من معهد (برين برفورمانس) التابع لمركز الصحة النفسية في جامعة تكساس في دالاس إن نتائج هذه الدراسة تضيف دليلا جديدا على وجود مجموعة من التمارين التي ربما تساعد في تخفيف الاكتئاب وغيره من الاضطرابات المزاجية.

وأضافت جافين، التي لم تشارك في هذه الدراسة، عبر البريد الإلكتروني "الرسالة الأساسية هي أن تبقى نشيطا بأي صورة يمكنك الالتزام بها على المدى البعيد".

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