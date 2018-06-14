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محافظات

محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا للتهنئة بعيد الفطر

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:36 م
اللواء محمود عشماوي
اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة نيافة الأنبا بطرس أسقف مطرانية شبين القناطر وتوابعها ووفد من الكنيسة القبطية بالقليوبي،ة وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك داعين الله عز وجل أن يعيد على أبناء القليوبية ومصر كلها بالخير واليمن والبركات.

وأكد الوفد القبطى أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعًا في جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد ونشارك المسلمين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا.

ورحب المحافظ بوفد الكنيسة الأرثوذوكسية مؤكدا على عمق المشاعر التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ بتماسكها والتي تساعد الوطن دومًا على اجتياز الصعاب.

واشار المحافظ الى إن هذه الزيارات المتبادلة والتي تتكرر على مدار العام في كافة المناسبات بين المسلمين والمسيحيين تعبر عن محبة كبيرة وتبرز مظاهر الود والتعايش بين أبناء الشعب بعيدًا عن البرتوكولات والرسميات.

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