انقلاب سياره فى الرياح التوفيقى بالبحيرة ومصرع قائدها

انقلبت سيارة ملاكى فى مياه الرياح التوفيقى على طريق ميت غمر/ أجا أمام قرية كفر الشراقوة وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج جثمان قائدها.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة فى ترعة الرياح التوفيق على طريق ميت غمر/ أجا.



وانتقل رجال المباحث ورجال الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ وتمكنت القوات من انتشال جثمان قائدها وتبين أنه يدعى محمد بحبح الشربينى وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى أجا لحين التوصل الى اسرته.



وتبين من الفحص أن السيارة الملاكى تحمل ارقام "ي د ج 986" انقلبت بقائدها أثناء عودته من القاهرة إلى المنصورة اختلت عجلة القيادة بيده أثناء دورانه أمام قرية كفر الشراقوة في أجا.