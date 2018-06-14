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شاهد.. القطار الملكي الخاص بالملكة إليزابيث

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:48 م
صدى البلد
أحمد شريف
رافقت ميجان ماركل دوقة ساسيكس، الملكة إليزابيث على متن قطار ملكي الليلة الماضية للقيام برحلة ليلية بمقاطعة شيشاير البريطانية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" تركت ميجان زوجها الأمير هاري لاول مرة منذ حفل زفافهما الذي عقد مايو الماضي.

وبينما تميل الملكة دائمًا إلى القيام برحلات طويلة في قطارها بين عشية وضحاها إلا أنها ستكون مفاجأة تمامًا لزوجة حفيدها الجديدة.

وتتكون القاطرة من تسع عربات في المجمل، ومع ذلك غالبًا ما يتم تخفيضها إلى سبعة بحسب عدد المسافرين، ويقال إن صاحبة الجلالة وصفتها بأنها واحدة من الأماكن القليلة التي يمكن فيها الاسترخاء في خصوصية تامة.

ويعود تاريخ القطار المكون من تسع عربات الذي يعمل في الخدمة حاليًا إلى عام 1977 عندما استخدم على نطاق واسع خلال جولات اليوبيل الفضي وفي حين كانت تجربة جديدة فقد كان القطار عتيق بشكل كبير وليست فاخرة تمامًا.

وفي الواقع، تظهر الصور الفوتوغرافية القطار الداخل وكيف أصبح الآن أكثر عمليا على النقيض من التصاميم الداخلية الفخمة التي كانت تتباهى به العائلة المالكة.

يأتي هذا بعد الانتقادات على حساب القطار الملكي الذي كلف دافعي الضرائب 900،000 جنيه إسترليني في عام 2016.
شاهد.. القطار الملكي الخاص بالملكة إليزابيث
شاهد.. القطار الملكي الخاص بالملكة إليزابيث
شاهد.. القطار الملكي الخاص بالملكة إليزابيث
شاهد.. القطار الملكي الخاص بالملكة إليزابيث
شاهد.. القطار الملكي الخاص بالملكة إليزابيث
شاهد.. القطار الملكي الخاص بالملكة إليزابيث
شاهد.. القطار الملكي الخاص بالملكة إليزابيث
شاهد.. القطار الملكي الخاص بالملكة إليزابيث

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