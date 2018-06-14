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أخبار العالم

العثور على أوكار وأحزمة ناسفة لـ داعش جنوب غربي كركوك

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:40 م
صدى البلد
أ ش أ
أفاد مصدر بالشرطة الاتحادية في كركوك العراقية اليوم /الخميس/ بالعثور على أوكار وأحزمة ناسفة تابعة لتنظيم "داعش" جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - إن " قوة من الشرطة الاتحادية باشرت اليوم، عملية أمنية واسعة شملت ناحية الرشاد والرياض والقرى التابعة لها جنوب غربي كركوك، لتطهيرها من فلول وجيوب داعش الإرهابي".

وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن أسمه - أن العملية شهدت في ساعاتها الأولى العثور على أوكار وأحزمة ناسفة لتنظيم داعش ، مشيرا إلى أن العملية مستمرة وسيتم الإعلان عن نتائجها في الساعات المقبلة .

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