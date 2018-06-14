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فن

إليسا: متحمسة لكأس العالم وأتمنى التوفيق للفرق العربية الأربعة

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:45 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة إليسا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تتمنى فيه التوفيق للفرق العربية الأربعة المشاركة في كأس العالم الذي ينطلق اليوم في روسيا، حيث تجمع مباراة الافتتاح بين روسيا والسعودية.

وكتبت إليسا :"أنا متحمسة جدًا لافتتاح بطولة كأس العالم والمباراة الأولى للمملكة العربية السعودية اليوم كل التوفيق للأربع فرق العربية".

ويشارك فى بطولة كأس العالم 32 منتخبًا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات بمعدل 4 منتخبات فى المجموعة الواحدة، يصعد الأول والثانى من كل مجموعة إلى دور الـ 16 ويشهد المونديال مشاركة 4 منتخبات عربية فى حدث لم يتكرر من قبل فى تاريخ المسابقة، وهى مصر والمغرب وتونس والسعودية.
إليسا: متحمسة لكأس العالم وأتمنى التوفيق للفرق العربية الأربعة

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