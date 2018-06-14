الجندي يشكر العاملين بالتنمية المحلية على حسن التعاون .. صور

عقد اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية اجتماعا الْيَوْمَ مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات، حيث قدم الجندي في بداية الاجتماع عن الشكر لكل العاملين والقيادات بالعمل معهم خلال تلك الفترة التي تولي فيها الوزارة.



وقال الجندي: "سعدت بالعمل معكم والسعادة الأكبر هو حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه خلال تلك الفترة"، مضيفا أن جميع العاملين والقيادات بالوزارة هي سبب في كل الإنجازات التي تحققت خلال الشهور الماضية".



وأشار الوزير إلي أنه منذ الْيَوْمَ الأول له في الوزارة حرص على العمل بروح الفريق لاستغلال قدرات كافة العاملين والقيادات لتنفيذ المهام المطلوب تنفيذها، موضحا أن الجميع كان يعمل لصالح الوطن والمواطنين في كافة المحافظات.



وطالب الجندي من القيادات بالوزارة بالعمل بروح الفريق الواحد واستمرار التنسيق لإنجاز المهام وإحداث نقلة نوعية حقيقية علي ارض المحافظات وتحسين الخدمات للمواطنين، مؤكدا على ضرورة استمرار الدعم الذي بدأه لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لأهمية دوره خلال الفترة القادمة.