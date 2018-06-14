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أخبار البلد

التعليم: نسبة النجاح في عينة انجليزية الثانوية تخطت الـ85%

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:45 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أنه تم الانتهاء من تصحيح عينة امتحان مادة اللغة الانجليزية الذي أداه طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 12 يونيو 2018 .

وأوضح حجازي في تصريحات صحفية له ، أن العينة شملت خُمس إجمالي اوراق الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية ، لافتًا إلى أن نسبة النجاح في هذه العينة تخطت الــ 85%.

وقال حجازي: أن هناك أكثر من 100 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في الامتحان، و أكثر من ربع العينة العشوائية حصل على 90% من الدرجات.

وكانت قد سادت حالة من الحزن والبكاء بين طلاب الثانوية العامة ، عقب أداء امتحان اللغة الإنجليزية، حيث اشتكى الطلاب من أن قطعة الفهم معقدة ويصعب ترجمتها وفهمها، كما شكى بعض الطلاب من أن أسئلة أوجد الخطأ في الخطأ جاءت مبهمة وغير واضحة، ويصعب حلها.

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