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بث مباشر .. الحكومة تحلف اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:44 م
صدى البلد
آيات أحمد
حرصًا من موقع «صدى البلد» على تقديم خدمة إخبارية متميزة نقدّم لكم بثا مباشرًا لأعضاء الحكومة يؤدون اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول اجتماع للحكومة الجديدة لتحديد المهام والتكليفات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

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