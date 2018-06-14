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أخبار العالم

مون: يجب تحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:50 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي الحاجة إلى تحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية، وعرض المساعدة "بأي طريقة ممكنة" لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال مون - خلال استقباله وزير الخارجية الياباني تارو كونو في مكتب الرئاسة "تشونج وا داي" بالعاصمة سول اليوم الخميس - "أعتقد أن دور اليابان البناء والإيجابي ومساهماتها مهمان للغاية لإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا"، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضاف "والآن بعد أن اتحنا فرصة لتطوير العلاقات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، وكوريا الشمالية والولايات المتحدة من خلال القمم التي عقدت بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أتمنى أن يتم تطبيع العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية في وقت مبكر"، عارضا المساعدة" بأي طريقة ممكنة" لتطبيع العلاقات بين طوكيو وسول.

كما أشار مون إلى أنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثارا قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفهم الشمال في اجتماعاتهم المنفصلة مع الزعيم الكوري الشمالي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الياباني إن بلاده ستعمل مع بيونج يانج لحل مشكلة الاختطاف وتطبيع العلاقات الثنائية، كما تعهد كونو ببذل الجهود لتحسين علاقات بلاده مع كوريا الجنوبية.

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