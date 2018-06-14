فى اليوم العالمى للتبرع بالدم.. 6 نصائح لتجنب الكوارث الصحية

فى اليوم العالمى للتبرع بالدم، هناك العديد من المحاذير والاحتياطات التى يجب أن نضعها فى اعتبارنا حتى لا نصاب ببعض الكوارث الصحية التي قد تضر بصحتك على الرغم من فوائد التبرع بالدم، إلا أن هناك من يمتنعون عن التبرع بالدم على الرغم من أن الكثير من المرضى قد يحتاجون إلى نقل دم فورى لإنقاذ حياتهم.



6 نصائح لتجنب الكوارث الصحية عند التبرع بالدم

هناك العديد من المحاذير التى يجب وضعها فى الاعتبار قبل التبرع بالدم لتجنب الكوارث الصحية، وبحسب موقع «هيلث كير» تلخصت هذه النصائح في الآتي:



- النوم من الأشياء التى يجب أن نضعها فى اعتبارنا، حيث يجب أن نخلد للنوم على الأقل 8 ساعات قبل ليلة التبرع بـ 24 ساعة.



- يجب التوقف تماما عن أى مشروبات تحتوى على كافيين مثل القهوة والشاي أو التدخين قبل التبرع بساعة على الأقل مع عدم تناول الأسبرين لمدة يومين قبل عملية التبرع.



- يجب على المتبرع تناول كميات وافرة من السوائل خلال ساعتين من بعد عملية التبرع وفى اليوم التالى الذى يسبق التبرع وعدم القيام بأى مجهود شاق.



- عدم التدخين لمدة ساعتين بعد التبرع والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحديد وتجنب الوجبات السريعة.



- يجب أن يكون الشخص فى استرخاء تام أثناء التبرع.



- فى حالة الرغبة فى التبرع مجددًا يجب الانتظار على الأقل شهرين.



أمراض تحتاج لنقل دم فورى

على الجانب الآخر، هناك أمراض عديدة تحتاج إلى التبرع بالدم وقد تنقذ العديد من المرضى وتكون سبيلا للنجاة، وهي:



- أول من يحتاجون للتبرع بالدم هم مرضى القلب المفتوح.



- قد يحتاج المصابون في الحوادث إلى نقل دم فوري.



- الأشخاص الذين يعانون من سرطان الدم أو غيره من الأورام قد يحتاجون أثناء الجراحة إلى نقل دم فوري.



- الأشخاص المصابون بمرض الثلاسيميا وفقر الدم.



هؤلاء ممنوعون من التبرع بالدم

فى المقابل يخشى الكثيرون من التبرع بالدم، معتقدين أن ذلك يسبب لهم الكثير من الأضرار الصحية أبرزها هبوط الدورة الدموية، ولكن وفقا لموقع "هيلث كير" إليكِ مجموعة أشخاص ممنوعون من التبرع بالدم.



- غير مستحب لمن قاموا بوشم التبرع بالدم فهم يعرضون الشخص الذي يتبرعون له لخطر الإصابة بالعدوى.



- يجب على مرضى الأنيميا وانخفاض ضغط الدم التوقف عن التبرع بالدم، فقد يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية.



- أي شخص مصاب بالتهاب الكبد أو يتناول علاج للصدفية.



-لا يصلح التبرع بالدم للنساء الحوامل أو إذا كنت تعاني من ارتفاع درجات الحرارة أو تعاني من سيولة في الدم.



أما عن أهم فوائد التبرع بالدم اطمئنان المتبرع على صحته في كل مرة مع الفحص، والتأكد من الخلو من الأمراض المعدية.