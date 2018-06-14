مصادر: وزير الاتصالات الجديد يتوجه إلى مقر الوزارة لمباشرة عمله

علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة أن عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد سوف يتوجه إلى مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية لمباشرة عمله.



وكان وزير الاتصالات الجديد أدى اليمين الدستورية اليوم الخميس كوزير للاتصالات فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.



ويشغل د. عمرو طلعت منصب المدير العام لشركة آي بي إم مصر منذ عام ٢٠١٠، وانضم إلى شركة آي بي إم عام ١٩٨٨، ثم تقلد العديد من المناصب الاستراتيجية بالشركة حتى أصبح المدير العام لفرع الشركة في مصر.



وحصل طلعت على درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة إلينوى بالولايات المتحدة ثم درجة الماجستير في إدارة الأعمال ثم درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة باريس، وكان قد حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة.