ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مصادر: وزير الاتصالات الجديد يتوجه إلى مقر الوزارة لمباشرة عمله

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:22 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة أن عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد سوف يتوجه إلى مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية لمباشرة عمله.

وكان وزير الاتصالات الجديد أدى اليمين الدستورية اليوم الخميس كوزير للاتصالات فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

ويشغل د. عمرو طلعت منصب المدير العام لشركة آي بي إم مصر منذ عام ٢٠١٠، وانضم إلى شركة آي بي إم عام ١٩٨٨، ثم تقلد العديد من المناصب الاستراتيجية بالشركة حتى أصبح المدير العام لفرع الشركة في مصر.

وحصل طلعت على درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة إلينوى بالولايات المتحدة ثم درجة الماجستير في إدارة الأعمال ثم درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة باريس، وكان قد حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة.

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يحتفظ بحقيبة الإسكان في الحكومة الجديدة

مشاهدة بث مباشر السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم .. جودة عالية

موعد مباراة السعودية وروسيا بافتتاح كأس العالم والقنوات الناقلة

مصطفى بكري: هناك مفاجآت مهمة في التشكيل الوزاري الجديد اليوم

ساديو ماني يفتح الباب أمام ريال مدريد

تعرف على المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات

تعرف على تكبيرات عيد الفطر وحكمها

شاهد .. أعضاء الحكومة يؤدون اليمين الدستوري أمام السيسي

مسئول روسي يكشف أعداد جماهير مباراة مصر وأوروجواي

32 وزيرا يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى.. والتغيير شمل 12 أبرزهم الدفاع والداخلية والطيران المدني.. والنساء تتقلد 8 حقائب وزارية

10 معلومات مهمة عن وزير الصناعة والتجارة الجديد

كوبر: محمد صلاح سيشارك بنسبة 100% أمام أوروجواي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

شاهد.. صدى البلد يرصد المركز الإعلامي المخصص لكأس العالم
كلبش 2 الحلقة 29 .. هيثم أحمد زكى يخطف روجينا.. فيديو
بث مباشر .. الحكومة تحلف اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي
مشاهدة بث مباشر السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم .. جودة عالية
السهام المارقة الحلقة 28.. ذبح هاني عادل بأيدي داعش

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟