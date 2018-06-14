محمد العرابي: قرار حماية المدنيين الفلسطينيين صعب تنفيذه

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ، إن قرار الأمم المتحدة بالتصديق على مشروع القرار العربي بحماية المدنيين الفلسطينيين جاء في التوقيت المناسب وقرار صائب.



وأوضح "العرابي"، في تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار يحتاج جدية فى التنفيذ خشية أن يدخل الأدراج مثلما حدث مع قرارات عديدة خرجت عن الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية ، مشيرًا إلى أن تنفيذ القرار ربما يصطدم بعقبات أولها أن اسرائيل غير متجاوبة مع منظمة الأمم المتحدة .



وذكر أن الجهود العربية مستمرة والجامعة العربية تجري اتصالاتها حاليا مع الدول الخارجية لحشد الدعم الدولى لصالح القضية الفلسطينية.



وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس على مشروع قرار طرحته الدول العربية يدين إسرائيل في موجة العنف بقطاع غزة مؤخرا فيما اعترضت عليه واشنطن بشدة باعتباره "غير متوازن".



وطرحت الدول العربية القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضده في مجلس الأمن.



ويدعو القرار إلى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين، وذلك بعد مقتل 129 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة بنيران إسرائيلية منذ أن بدأت في 30 مارس تظاهرات على طول السياج الحدودي، في وقت لم يُقتل فيه أي إسرائيلي.



كما يدين القرار الاستخدام "المفرط وغير المتناسب والعشوائي للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين" وينتقد كذلك في المقابل "إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مناطق مدنية إسرائيلية".