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ثقافة

ننشر أسماء العروض الفائزة في مهرجان النوادى الـ 27

الخميس 14/يونيو/2018 - 03:45 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
منحت لجنة التحكيم مهرجان النوادي الـ٢٧، التابع لقصور الثقافة، خلال حفل الختام وتوزيع الجوائز شهادات تقدير للعناصر الفنية المتميزة، وهم فريق التمثيل في عرض "كلمات متقاطعة" لنادي مسرح الجيزة، محمود القاضي عن إخراج عرض "مذكرات المفتش جافير" لنادي مسرح السادات، محمد فوزي عن دوره في عرض "الفخ" لنادي مسرح موط، محمد سالم عن إضاءة عرض "سوء تفاهم" لنادي مسرح الإسماعيلية.

وحصل على جائزة الألحان فاز بالمركز الأول محمد السعيد عن عرض "زهرة" لنادي مسرح المنصورة، وفاز بالمركز الثاني معتز مجدي عن عرض "كوميديا الأيام السبعة" لنادي مسرح الأنفوشي.

وفاز بجائزة أفضل ديكور المركز الأول ريهام الكاشف عن عرض "استوديو" لنادي مسرح شبين الكوم، وفاز بالمركز الثاني إبراهيم حسن عن إضاءة عرض "كوميديا الأيام السبعة" لنادي مسرح الأنفوشي.
أما جائزة أفضل نص مسرحي فاز بالمركز الأول علاء الكاشف عن عرض "استوديو" لنادي مسرح شبين الكوم، والمركز الثاني هشام يحيى عن عرض "غمض عنيك" لنادي مسرح السلام.

وعن جائزة أفضل ممثلة فازت بالمركز الأول سماسم جامع عن دورها في عرض "استوديو"، أما المركز الثاني فحصلت عليه حنان سلامة عن دورها في عرض "زهرة" لنادي مسرح المنصورة.

وفاز بجائزة أفضل ممثل حصل على المركز الأول خليل أيمن عن دوره في عرض "مذكرات المفتش جافير" لنادي مسرح المحلة الكبرى، وفاز بالمركز الثاني مصطفى عماد عن دوره في عرض "كوميديا الأيام السبعة".

وجائزة أفضل مخرج فاز بالمركز الأول مؤمن بكري عن عرض "كوميديا الأيام السبعة"، أما المركز الثاني فقد ذهب لعلاء الكاشف عن عرض "استوديو".

أما جائزة أفضل عرض فاز بالمركز الأول عرض "استوديو" لنادي مسرح شبين الكوم، وفاز بالمركز الثاني عرض "كوميديا الأيام السبعة" لنادي مسرح الأنفوشي.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز مهرجاني النوادي الـ ٢٧ والأقاليم المسرحية الـ ٤٣ على مسرح مركز الجيزة الثقافي والذان يراسهما المخرج هشام عطوه نائب رئيس الهيئة، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتورة أحلام يونس رئيس اكاديمية الفنون والدكتور أشرف زكي نائب رئيس الاكاديمية.

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