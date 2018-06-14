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حوادث

الداخلية تنظم ندوة دينية للمستويات الوظيفية بمشاركة المفتي

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:13 م
الداخلية تنظم ندوة
الداخلية تنظم ندوة دينية للمستويات الوظيفية
مصطفى الرماح
نظمت وزارة الداخلية عددًا من الندوات الدينية والتثقيفية بهدف شرح ونشر المفاهيم الصحيحة للدين وتنمية الوعي الثقافي للمستويات الوظيفية المختلفة بما يدعم العمل الأمني، في إطار حرص الوزارة على تعميق الوعى الدينى والثقافي بين أعضاء هيئة الشرطة.

واقامت الوزارة في هذا الصدد ندوة دينية بحضور فضيلة الدكتور شوقى علام "مفتى الجمهورية " حيث تحدث فضيلته عن دعم وترسيخ فضيلة الانتماء والولاء للوطن كما ألقى الضوء على الفكر الميسر والوعي السليم لمفاهيم الدين الإسلامى فى حفظ الأمن ودعم ركائز الاستقرار والتنمية وتوضيح منازل الشهداء عند المولى عز وجل.

كما تناول اللقاء التأكيد على منهج الدين ووسطيته ودور الشخصية المصرية المستنيرة فى مواجهة الفكر المتطرف .. وإلقاء الضوء على الدور المحورى الذى تضطلع به دار الإفتاء ومؤسسة الأزهر الشريف فى مجابهة تلك الأفكار التى تجافى تعاليم الأديان وسماحتها كما ثمن فضيلة مفتى الجمهورية التضحيات والجهود والتى يبذلها رجال الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن بإيمان وعزيمة من أجل أن ينعم المواطن بالأمن والأمان مؤكدًا أن الدفاع عن الوطن حق ينبع من العقيدة وإيمان برسالة تعد من أسمى الرسالات يضطلع بها رجال الشرطة مؤكدًا أن العمل الأمنى رسالة سامية يتشرف القائمون عليها بحملها لما لها من مردود عند المولى سبحانه وتعالى ورسوله.

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