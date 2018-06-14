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برلمان

برلماني يطالب بصرف مكافأة شهر للعاملين بالمساجد

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:14 م
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
وجه النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تحية تقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع القيادات والعاملين والأئمة والدعاة بالوزارة على نجاحهم الكبير وغير المسبوق فى إدارة جميع المساجد على مستوى جميع المحافظات والمدن والقرى فى أنحاء مصر طوال شهر رمضان المعظم، مؤكدا أنه لم نسمع خلال هذا الشهر الكريم عن أى أزمة داخل المساجد سواء خلال اداء صلاة التراويح أو الاعتكاف.

وطالب "ابو جاد" فى بيان له أصدره اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف مكافأة شهر على الأقل لجميع الأئمة والدعاة والعاملين بوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية بعد نجاحهم فى إدارة جميع المساجد بكل كفاءة واقتدار.

وأكد أن جميع المساجد عادت مجددا إلى حضن وزارة الاوقاف التى نجحت فى القضاء وبالضربة القاضية على جميع المنتمين للتنظيمات الارهابية والتكفيرية من أصحاب الأفكار الهدامة والمضللة والشيطانية فى التسلل الى مساجد الله واعتلاء منابرها لتسميم عقول الشباب بأفكارهم الارهابية والتكفيرية.

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