استرداد أراضي الدولة: تلقينا ١٣٤ ألف طلب تقنين حتى الآن.. صور

سجلت منظومة البيانات الموحدة للجنة استرداد أراضى الدولة والتى تنفذها إدارة النظم بالقوات المسلحة، تزايدا كبيرا فى الإقبال على تقديم طلبات التقنين فى الساعات الأخيرة قبل إغلاق الباب.



وبحسب المنظومة فإن عدد الطلبات ارتفع إلى نحو ١٣٤ ألف طلب تقنين، موضحة أن ٨ آلاف طلب منها تلقتها لجان المحافظات خلال الـ٤٨ ساعة الأخيرة فقط.



جدير بالذكر أن اللجان سوف تغلق أبوابها فى الثامنة من مساء اليوم، ولن يكون مسموحًا بعد ذلك بتلقى اى طلبات تقنين.

