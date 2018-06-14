ننشر أسماء العروض الفائزة في مهرجان الأقاليم

أُعلنت جوائز مهرجان الأقاليم المسرحية الـ ٤٣، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال حفل الختام وتزيع الجوائز، العروض الفائزة في المهرجان.



وحول جوائز النص المسرحي، حجبت لجنة التحكيم جائزة المركز الأول، فيما حصل على المركز الثاني حسام عبدالعزيز عن عرض "بير السقاية"، وحصل على المركز الثالث أسامة البنا عن إعداد النص المسرحي لعرض "الولايا"، كما منحت اللجنة شهادة تقدير لكاتب عرض "نساء شكسبير".



أما جائزة أفضل ديكور حصل على المركز الأول خالد عطا الله عن عرض "بير السقايا"، أما المركز الثاني فكان لمحمد سعد عن عرض "ساحرات سالم"، وجاء المركز الثالث مناصفة بين وائل عبد الله عن عرض " هاملت"، وفاطمة أبو المجد عن عرض "المهرج نيل"، ومنحت اللجنة شهادات تقدير لكل من هادي خليفة عن تصميم أزياء عرض "رجل القلعة" وإبراهيم الفرن عن إضاءة مسرحية "ساحرات سالم".



وعن جائزة الأشعار فاز بالمركز الأول ناهر حسن عن أشعار عرض "محاكمة واد من جنوة"، أما المركز الثاني فحصل عليه سامح عثمان عن أشعار عرض "علي الزيبق"، وجاء المركز الثالث مناصفة بين عبد الوهاب على عن عرض "رجل القلعة"، وحمود عبد المعطي عن عرض "أرض لا تنبت الزهور".



وفي جائزة الألحان فاز بالمركز الأول علاء غنين عن عرض "محاكمة واد من جنوة"، أما المركز الثاني فحصل عليه إيهاب حمدي عن عرض "أرض لاتنبت الزهور"، وجاء المركز الثالث لمحمد شمس عن عرض "على الزيبق"، ومنحت اللجنة شهادة تقدير لجورج فتحي على الإعداد الموسيقي.



وجائزة التمثيل رجال فاز بالمركز الأول مناصفة عبد المنعم هشام عند دوره في عرض "هاملت" وأشرف عودة عن دوره في عرض "رجل في القلعة"، وجاء المركز الثاني مناصفة بين محمد مكي عن دوره في عرض "ساحرات سالم" وممدوح الميري عن دوره في عرض "هاملت"، والمركز الثالث مناصفة بين طارق عبداللاه ومحمود أحمد محمود عن دورهما في عرض "المهرج نيل"، فيما منحت اللجنة تميز في الأداء لكل من رجائي فتحي عن دوره في "رجل القلعة" وأحمد جنيدي ومحمد طرفاية وحسين محمد عن أدوارهم في عرض "أرض لا تنبت الزهور" وأنس الجندي عن دوره في عرض "علي الزيبق".



أما جائزة التمثيل نساء فازت بالمركز الأول فاطمة أحمد عن دورها في عرض "ساحرات سالم"، أما المركز الثاني فجاء مناصفة بين نرمين نبيل عن دورها في عرض "هاملت" ورضوى حسن عن دورها في عرض "ساحرات سالم"، وقد جاء المركز الثالث أيضًا مناصفة بين ريهام عبد الرازق عن دورها في عرض "علي الزيبق" ودينا السواح عن دورها في عرض "أرض لا تنبت الزهور"، ومنحت اللجنة شهادات تقدير لكل من علياء هاشم وهبة العطار ونورهان رمزي.



وعن جوائز الإخراج فاز بالمركز الأول سامح بسيوني عن عرض "هاملت"، أما المركز الثاني ففاز به محمد مكي عن عرض "ساحرات سالم"، وجاء المركز الثالث لأحمد عبد الجليل عن عرض "محاكمة واد من جنوة".



وفي جائزة افضل عرض مسرحي فاز بالمركز الأول عرض " هاملت"، وجاء في المركز الثاني عرض "عرض ساحرات سالم"، والمركز الثالث عرض "محاكمة واد من جنوة".