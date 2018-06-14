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حوادث

الإعدام شنقا لمتهمين في قضية قتل وحيازة سلاح بالشرقية

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:24 م
الاعدام - ارشيفية
الاعدام - ارشيفية
وائل شاهين
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية وائل عبد المنعم عيد، المتهمين "عمري مرسي" و" محمد عبد الوهاب" بتهمة القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية بالإعدام شنقًا.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطار من مستشفى منيا القمح، بوصول "رضا ر ال خ" و"حازم م ع" و" أحمد ر"، وتبين من التحريات التي قام بها النقيب أحمد حسن، معاون مباحث منيا القمح، بقيام كل من "عمري مرسي" مقيم كفر شلشمون، و"محمد عبد الوهاب" عامل مقيم كفر شلشمون، بقتل وإصابة المجني عليهم، وحيازة بنادق إلية.

وتبين وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليهما، لخلافات على زعامة التشكيل العصابي بينهم، تم القبض عليهما وإحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

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