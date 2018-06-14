تشكيل الحكومة الجديدة.. السيرة الذاتية لوزير قطاع الأعمال

ادى هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال الجديد، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن التشكيل الحكومي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.



وشغل هشام توفيق، منصب عضو مجلس إدارة الشركة غير متفرغ بالشركة القابضة للتشييد والتعمير لمدة 3 سنوات وحتى الآن، ورئيس مجلس إدارة شركة كايرو سولار لحلول الطاقة الشمسية.



حصل توفيق على بكالوريوس اقتصاد تخصص إدارة أعمال فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حصل على ماجستير إدارة أعمال تخصص تمويل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالمملكة السعودية.



وشغل توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية – السابق، وعضو مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة البنك العقارى العربى.



هذا فيما شغل منصب مستشار لوزير المالية، يوسف بطرس غالى، خلال الفترة من 2005 إلى 2007.



وهو أول من أنشأ محطة طاقة شمسية أعلى عقار سكنى، ويعتبر أول مصرى يحصل من الحكومة على مقابل الكهرباء.



فيما شغل منصب الرئيس السابق لشركة عربية أون لاين، البورصة المصرية وسوق المال. ومؤسس مشارك سابق في EFG-Hermes، وكبير أخصائيي الخزينة وأسواق رأس المال في أبيكورب - المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية.