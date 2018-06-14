ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بريطانيا تعتزم تخفيف القيود على قوانين الهجرة

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:33 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة لتخفيف القيود على قوانين الهجرة، لأجل السماح لأصحاب الكفاءات من الأطباء والممرضين من خارج الاتحاد الأوروبي بالقدوم إلى البلاد والعمل في مؤسساتها الصحية.

وذكرت قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم /الخميس/ أن السقف المعمول به حاليا في قوانين الهجرة البريطانية، يتيح استقدام 20 ألفا و700 شخص من ذوي الكفاءة من خارج الاتحاد الأوروبي كل سنة .

وأضافت أن بعض المسؤولين في هيئة الصحة البريطانية اشتكوا ، في أكثر من مناسبة، من العدد المحدد للمهاجرين الذين يمكنهم المجيء إلى بريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبي، وقالوا " إن الضوابط الحالية تعرقل ملء الوظائف الشاغرة".

يشار إلى أنه جرى فرض هذه القيود على الهجرة، وفاءً بتعهد حزب المحافظين بالتصدي للهجرة أثناء الحملة الانتخابية، لكن القرار أدى إلى تبعات سلبية.

ومن المرتقب أن يؤدي انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل كامل إلى فرض قيود على العمال القادمين من الاتحاد الأوروبي إلى البلاد، وهو أمر من شأنه أن يفاقم الأزمة في مؤسسات بريطانيا الصحية.

ترشيحاتنا

انهيار تطبيق واتس آب فى معظم مناطق العالم

اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية.. صائد الإرهاب وقائد الأمن الوطني

كوبر: محمد صلاح سيشارك بنسبة 100% أمام أوروجواي

مباراة مصر وأوروجواي .. السيليستي يتوعدون الفراعنة بثلاثية

هكذا استقبلت الجماهير حسام البدرى فى روسيا

إبراهيموفيتش: لا أعتقد أنني سأشاهد مباريات السويد في المونديال

مقتل أخطر قيادي بتنظيم داعش في كركوك العراقية

مسئول روسي يكشف أعداد جماهير مباراة مصر وأوروجواي

السعودية وروسيا .. ماذا يقول التاريخ عن لقاء "الجريحين"

٥ معلومات عن اللواء محمد توفيق وزير الداخلية الجديد

تعرف على تكبيرات عيد الفطر وحكمها

موعد مباراة السعودية وروسيا بافتتاح كأس العالم والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

شاهد.. صدى البلد يرصد المركز الإعلامي المخصص لكأس العالم
كلبش 2 الحلقة 29 .. هيثم أحمد زكى يخطف روجينا.. فيديو
بث مباشر .. الحكومة تحلف اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي
مشاهدة بث مباشر السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم .. جودة عالية
السهام المارقة الحلقة 28.. ذبح هاني عادل بأيدي داعش

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟