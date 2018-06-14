بريطانيا تعتزم تخفيف القيود على قوانين الهجرة

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة لتخفيف القيود على قوانين الهجرة، لأجل السماح لأصحاب الكفاءات من الأطباء والممرضين من خارج الاتحاد الأوروبي بالقدوم إلى البلاد والعمل في مؤسساتها الصحية.



وذكرت قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم /الخميس/ أن السقف المعمول به حاليا في قوانين الهجرة البريطانية، يتيح استقدام 20 ألفا و700 شخص من ذوي الكفاءة من خارج الاتحاد الأوروبي كل سنة .



وأضافت أن بعض المسؤولين في هيئة الصحة البريطانية اشتكوا ، في أكثر من مناسبة، من العدد المحدد للمهاجرين الذين يمكنهم المجيء إلى بريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبي، وقالوا " إن الضوابط الحالية تعرقل ملء الوظائف الشاغرة".



يشار إلى أنه جرى فرض هذه القيود على الهجرة، وفاءً بتعهد حزب المحافظين بالتصدي للهجرة أثناء الحملة الانتخابية، لكن القرار أدى إلى تبعات سلبية.



ومن المرتقب أن يؤدي انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل كامل إلى فرض قيود على العمال القادمين من الاتحاد الأوروبي إلى البلاد، وهو أمر من شأنه أن يفاقم الأزمة في مؤسسات بريطانيا الصحية.

