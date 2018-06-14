مباراة مصر وأوروجواي .. السيليستي يتوعدون الفراعنة بثلاثية

شهد مركز مدينة يكاترينبورج، الذي يستضيف لقاء منتخبي مصر وأوروجواي، في ثاني مباريات المونديال الروسي، أجواء رائعة من الإثارة والود بين جماهير الفراعنة والسيليستي، وذلك بالقرب من أكبر مجمعات المدينة.



وأكدت بعض التقارير الصحفية أن جماهير منتخب أوروجواي، تتوقع فوز منتخب بلادها على مصر، بثلاثية نظيفة.



وعلى الجانب الآخر تمسكت الجماهير المصرية بثقتها الكبيرة في قدرات لاعبي الفراعنة والتي وصفتهم بالقادرين على تخطي الصعاب وتحقيق نتيجة إيجابية.



كما حرصت جماهير السيليستي، على السؤال عن "مو صلاح"، وحقيقة مشاركته في اللقاء، ولم يجد السؤال، أي إجابة من الطرف الثاني.