ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

القبض على لصين سرقا سائقا بالإكراه في الشروق

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:16 م
القبض علي متهم
القبض علي متهم
كتب محمد صبرى
القى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على لصين سرقا سائقًا بالإكراه بالشروق.

وكان قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا من سائق باستقباله طلبا على هاتفه المحمول عبر تطبيق إلكتروني لتوصيل شخصين من مدينة الرحاب دائرة قسم شرطة التجمع الأول إلى مدينة الإسماعيلية.

وعقب وصوله بسيارته استقل صحبته شخصين " أدلى بأوصافهما التقريبية " وحال سيره بالطريق الدائري اتجاه السلام ـ دائرة القسم قام أحدهما بتهديده بسلاح أبيض " مطواة " كان بحوزته وأجبراه على الترجل من السيارة واستوليا عليها وبداخلها 2 هاتف محمول خاصين به وفرا هاربان وأضاف بان السيارة مجهزة بجهاز تتبع " جى بى اس " تم العثور على السيارة المستولى عليها بمنطقة الكوربة ـ دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين تم ضبطهما وبحوزتهما الهاتفين المستولى عليهما، واعترفا بارتكاب الواقعة.

ترشيحاتنا

شاهد .. أعضاء الحكومة يؤدون اليمين الدستوري أمام السيسي

الفيفا يؤكد أحقية مصر في إذاعة مباريات كأس العالم

مفاجآت مدوية وكواليس مهمة فى حفل افتتاح كأس العالم روسيا 2018

الإفتاء توضح هل تسقط صلاة الجمعة إذا اجتمعت في يوم واحد مع العيد

اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية.. صائد الإرهاب وقائد الأمن الوطني

مقتل أخطر قيادي بتنظيم داعش في كركوك العراقية

تعرف على موعد افتتاح كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة

بالأسماء .. نواب الوزراء في حكومة مدبولي الجديدة

شاهد.. رسالة علاء مبارك للمصريين فى العيد

حسم مصير مشاركة محمد صلاح أمام اوروجواي بكأس العالم

مصر في صدارة قائمة الدول الأكثر أمانا في أفريقيا

محمد احمد زكي وزيرا للدفاع ومحمود توفيق للداخلية في الحكومة الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

شاهد.. صدى البلد يرصد المركز الإعلامي المخصص لكأس العالم
كلبش 2 الحلقة 29 .. هيثم أحمد زكى يخطف روجينا.. فيديو
بث مباشر .. الحكومة تحلف اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي
مشاهدة بث مباشر السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم .. جودة عالية
السهام المارقة الحلقة 28.. ذبح هاني عادل بأيدي داعش

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟