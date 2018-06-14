القبض على لصين سرقا سائقا بالإكراه في الشروق

القى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على لصين سرقا سائقًا بالإكراه بالشروق.



وكان قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا من سائق باستقباله طلبا على هاتفه المحمول عبر تطبيق إلكتروني لتوصيل شخصين من مدينة الرحاب دائرة قسم شرطة التجمع الأول إلى مدينة الإسماعيلية.



وعقب وصوله بسيارته استقل صحبته شخصين " أدلى بأوصافهما التقريبية " وحال سيره بالطريق الدائري اتجاه السلام ـ دائرة القسم قام أحدهما بتهديده بسلاح أبيض " مطواة " كان بحوزته وأجبراه على الترجل من السيارة واستوليا عليها وبداخلها 2 هاتف محمول خاصين به وفرا هاربان وأضاف بان السيارة مجهزة بجهاز تتبع " جى بى اس " تم العثور على السيارة المستولى عليها بمنطقة الكوربة ـ دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين تم ضبطهما وبحوزتهما الهاتفين المستولى عليهما، واعترفا بارتكاب الواقعة.