ضبط مركب محمل بـ 20 طن سولار مدعم قبل تهريبه للخارج

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط إحدى المراكب وعلى متنها 20 طن سولار مدعم ومهرب.



أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع قوات حرس الحدود قيام بعض العناصر الإجرامية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة إحدى المراكب القادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحرى .

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المركب بمشاركة القوات البحرية وقوات حرس الحدود وإصطحابها إلى رصيف نقطة الإيواء بميناء دمياط البحرى ، وبتفتيشها تم ضبط (20 طن سولار مدعم ومهرب بالمخالفة للقانون ) .



وبمواجهة قبطان المركب المدعو مصطفى . م . مواليد 1978 – يحمل جنسية إحدى الدول العربية، والمسئول عن المركب أقر بأنه تحصل على السولار المضبوط من إحدى المراكب فى النقطة ما بين محافظتي بورسعيد ودمياط بالمياه الإقليمية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.