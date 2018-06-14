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رياضة

احتمالية حضور رئيس الفيفا مباراة مصر وأوروجواي

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:24 م
رئيس الفيفا جياني
رئيس الفيفا جياني إنفانتينو
محمد عثمان
قال نائب محافظ منطقة سفيردلوفسك بمدينة يكاتيرنبورج سيرجي شفيندت، إنه يتوقع حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو لمباراة مصر وأوروجواي التي يستضيفها استاد "يكاترينبورج" أرينا غدا.

وأضاف شفيندت: "نتوقع حضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إلى المباراة الأولى. أعتقد أنه بحلول المساء سيكون الأمر واضحًا بدقة. لقد وعد بأنه سيحضر جميع المباريات في كل مدينة. نتوقع زيارته في مباراة الغد"، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين روسيا والسعودية اليوم في استاد "لوجينكي" بموسكو، بينما سيواجه المنتخب الوطني منتخب أوروجواي غدا في استاد"يكاترينبورج".

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