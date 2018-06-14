إيران على مشارف كارثة اقتصادية محققة

كشف الخبير الاقتصادي الإيراني والأستاذ بجامعة خوارزمي، وحيد شقاقي، عن أن إيران باتت على مشارف مواجهة كارثة اقتصادية سببها هبوط العملة الإيرانية.



فبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، قال شقاقي، إن ارتفاع سعر الدولار أمام التومان الإيراني خلال الـ8 أشهر الماضية، أدى إلى خفض القيمة الشرائية لها بنسبة 80%.



وأكد أن الانخفاض المفاجئ في قيمة العملة الإيرانية أمام الدولار الأمريكي، الذي وصل إلى 7 آلاف تومان، لم تظهر آثاره الحقيقية على الاقتصاد الإيراني حتى الآن.



وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتحديد سعر الدولار بـ4200 تومان، لن تؤدي إلى إيجاد حل، بل العكس صحيح، حيث إنه من المتوقع وصول نسبة التضخم بالاقتصاد الإيراني مع نهاية عاد 2018 إلى 30%.



وأوضح أن التدهور المفاجئ في قيمة العملة الإيرانية يعد ضربة للاقتصاد الإيراني، مشيرا إلى أن نسبة السيولة إلى الناتج المحلي تتراوح في الاقتصاد الدولي فيما بين 60 و70 % لكنها في إيران تخطت 110%، ويعود ذلك إلى ضعف النظام المالي والمصرفي، مما تسبب في تهاوي السيولة، حيث خرج أكثر من 30 مليار دولار من إيران خلال العام الماضي فقط.



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد زعم اليوم أن توفير العملة الصعبة هذا العام شهد نموا بالمقارنة بالعام الماضي، وأن أزمة العملة الموجودة حاليا ما هي إلا حرب نفسية، ولا أساس لها من الصحة.