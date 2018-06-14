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أخبار البلد

فيديو جراف.. أبرز معلومات عن الوزراء الجدد فى حكومة مدبولى

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:37 م
صدى البلد
أبرز معلومات عن الوزراء الجدد فى حكومة مدبولى:
- اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
- أحد قيادات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية
- أشهر العمليات الناجحة له القضية المعروفة إعلاميا بـ "عرب شركس"
....
الدكتور هالة مصطفى السيد زايد وزيرة الصحة:
- المدير التنفيذي لأكاديمية مؤسسة 57357 للعلوم الصحية
- عضو لجنة الخبراء القومية لوضع رؤية مصر 2030
- رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة الصحة
....
الفريق يونس المصري وزير الطيران:
- قائد القوات الجوية المصرية منذ أغسطس 2012
- شغل منصب قائد سرب ولواء جوى
- نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى
...
اللواء محمد توفيق وزير الداخلية:
- نائب مدير الجهاز المعلوماتي الأول فى وزارة الداخلية
- استطاع ضبط عدد من الخلايا والعناصر الإرهابية بمحافظات مختلفة
- يشرف على خطط تأمين المؤتمرات الكبرى والشخصيات الأجنبية
........
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
- المدير العام لشركة آي بي إم مصر
- درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة إلينوى بالولايات المتحدة
- درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة باريس
......
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة:
- 36 بحثا علميا تم نشرها بالدوريات والمجلات العلمية المصرية والعربية والعالمية
- تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض
- أستاذ زائر بجامعة كارولينا الشمالية بمنحة من هيئة الفولبرايت الأمريكية
....
الدكتورة ياسمين صلاح الدين وزيرة البيئة:
- مساعد وزير البيئة للعلاقات الخارجية
- أحد الخبراء العرب الأكثر تميزا لدي الأمم المتحدة والهيئات الدولية
- لها دور بارز في استضافة مصر للمحافل الدولية
......
المهندس عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة:
- الأمين العام للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية
- نائب رئيس الاتحاد العالمى للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط
- الأمين العام للمجلس التصديرى للسلع الهندسية
...
الدكتور محمد معيط وزير المالية:
- نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة
- مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية
- نائب رئيس هيئة الرقابة المالية
....
الفريق محمد أحمد زكي وزير الدفاع:
- قائدا لقوات المظلات
- قائدا للحرس الجمهورى
- ترقيته في يناير 2017 إلى رتبة فريق
...

أبرز معلومات عن الوزراء الجدد فى حكومة مدبولى:
- اللواء شعراوى وزير التنمية المحلية
- أحد قيادات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية
- أشهر العمليات الناجحة له القضية المعروفة إعلاميا "عرب شركس"
....
الدكتور هالة مصطفى السيد زايد، وزيرة الصحة:
- المدير التنفيذي لأكاديمية مؤسسة 57357 للعلوم الصحية
- عضو لجنة الخبراء القومية لوضع رؤية مصر 2030
- رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة الصحة
....
الفريق يونس المصري، وزير الطيران
- قائد القوات الجوية المصرية منذ أغسطس 2012
- شغل منصب قائد سرب ولواء جوى
- نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى
...
اللواء محمد توفيق وزير الداخلية:
- نائب مدير الجهاز المعلوماتي الأول فى وزارة الداخلية
- استطاع ضبط عدد من الخلايا والعناصر الإرهابية بمحافظات مختلفة
- يشرف على خطط تأمين المؤتمرات الكبرى والشخصيات الأجنبية
........
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات:
- المدير العام لشركة آي بي إم مصر
- درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة إلينوى بالولايات المتحدة
- درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة باريس
......
الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة:
- 36 بحثا علميا تم نشرها بالدوريات والمجلات العلمية المصرية والعربية والعالمية
- تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض
- أستاذ زائر بجامعة كارولينا الشمالية بمنحة من هيئة الفولبرايت الأمريكية
....
الدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة:
- مساعد وزير البيئة للعلاقات الخارجية
- أحد الخبراء العرب الأكثر تميزا لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية
- لها دور بارز في استضافة مصر للمحافل الدولية
......
المهندس عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة:
- الأمين العام للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية
- نائب رئيس الاتحاد العالمى للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط
- الأمين العام للمجلس التصديرى للسلع الهندسية
...
الدكتور محمد معيط، وزير المالية:
- نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة
- مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية
- نائب رئيس هيئة الرقابة المالية
....
الفريق محمد أحمد زكي، وزير الدفاع
- قائدا لقوات المظلات
- قائدا للحرس الجمهورى
- ترقيته في يناير 2017 إلى رتبة فريق
.....
أشرف صبحى:
- تولى رئاسة هيئة ستاد القاهرة من يناير 2012
- تم تعيينه عضو مجلس إادرة اتحاد الكرة
- لاعب الكاراتيه وحصل على العديد من البطولات
.....
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال:
- رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية
- مستشار لوزير المالية يوسف بطرس غالى
- أول مصرى يحصل من الحكومة على مقابل الكهرباء

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