فيديو جراف.. أبرز معلومات عن الوزراء الجدد فى حكومة مدبولى

أبرز معلومات عن الوزراء الجدد فى حكومة مدبولى: - اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية - أحد قيادات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية - أشهر العمليات الناجحة له القضية المعروفة إعلاميا بـ "عرب شركس" .... الدكتور هالة مصطفى السيد زايد وزيرة الصحة: - المدير التنفيذي لأكاديمية مؤسسة 57357 للعلوم الصحية - عضو لجنة الخبراء القومية لوضع رؤية مصر 2030 - رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة الصحة .... الفريق يونس المصري وزير الطيران: - قائد القوات الجوية المصرية منذ أغسطس 2012 - شغل منصب قائد سرب ولواء جوى - نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى ... اللواء محمد توفيق وزير الداخلية: - نائب مدير الجهاز المعلوماتي الأول فى وزارة الداخلية - استطاع ضبط عدد من الخلايا والعناصر الإرهابية بمحافظات مختلفة - يشرف على خطط تأمين المؤتمرات الكبرى والشخصيات الأجنبية ........ الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات - المدير العام لشركة آي بي إم مصر - درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة إلينوى بالولايات المتحدة - درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة باريس ...... الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة: - 36 بحثا علميا تم نشرها بالدوريات والمجلات العلمية المصرية والعربية والعالمية - تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض - أستاذ زائر بجامعة كارولينا الشمالية بمنحة من هيئة الفولبرايت الأمريكية .... الدكتورة ياسمين صلاح الدين وزيرة البيئة: - مساعد وزير البيئة للعلاقات الخارجية - أحد الخبراء العرب الأكثر تميزا لدي الأمم المتحدة والهيئات الدولية - لها دور بارز في استضافة مصر للمحافل الدولية ...... المهندس عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة: - الأمين العام للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية - نائب رئيس الاتحاد العالمى للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط - الأمين العام للمجلس التصديرى للسلع الهندسية ... الدكتور محمد معيط وزير المالية: - نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة - مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية - نائب رئيس هيئة الرقابة المالية .... الفريق محمد أحمد زكي وزير الدفاع: - قائدا لقوات المظلات - قائدا للحرس الجمهورى - ترقيته في يناير 2017 إلى رتبة فريق ...
أبرز معلومات عن الوزراء الجدد فى حكومة مدبولى: - اللواء شعراوى وزير التنمية المحلية - أحد قيادات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية - أشهر العمليات الناجحة له القضية المعروفة إعلاميا "عرب شركس" .... الدكتور هالة مصطفى السيد زايد، وزيرة الصحة: - المدير التنفيذي لأكاديمية مؤسسة 57357 للعلوم الصحية - عضو لجنة الخبراء القومية لوضع رؤية مصر 2030 - رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة الصحة .... الفريق يونس المصري، وزير الطيران - قائد القوات الجوية المصرية منذ أغسطس 2012 - شغل منصب قائد سرب ولواء جوى - نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى ... اللواء محمد توفيق وزير الداخلية: - نائب مدير الجهاز المعلوماتي الأول فى وزارة الداخلية - استطاع ضبط عدد من الخلايا والعناصر الإرهابية بمحافظات مختلفة - يشرف على خطط تأمين المؤتمرات الكبرى والشخصيات الأجنبية ........ الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات: - المدير العام لشركة آي بي إم مصر - درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة إلينوى بالولايات المتحدة - درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة باريس ...... الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة: - 36 بحثا علميا تم نشرها بالدوريات والمجلات العلمية المصرية والعربية والعالمية - تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض - أستاذ زائر بجامعة كارولينا الشمالية بمنحة من هيئة الفولبرايت الأمريكية .... الدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة: - مساعد وزير البيئة للعلاقات الخارجية - أحد الخبراء العرب الأكثر تميزا لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية - لها دور بارز في استضافة مصر للمحافل الدولية ...... المهندس عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة: - الأمين العام للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية - نائب رئيس الاتحاد العالمى للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط - الأمين العام للمجلس التصديرى للسلع الهندسية ... الدكتور محمد معيط، وزير المالية: - نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة - مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية - نائب رئيس هيئة الرقابة المالية .... الفريق محمد أحمد زكي، وزير الدفاع - قائدا لقوات المظلات - قائدا للحرس الجمهورى - ترقيته في يناير 2017 إلى رتبة فريق ..... أشرف صبحى: - تولى رئاسة هيئة ستاد القاهرة من يناير 2012 - تم تعيينه عضو مجلس إادرة اتحاد الكرة - لاعب الكاراتيه وحصل على العديد من البطولات ..... هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال: - رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية - مستشار لوزير المالية يوسف بطرس غالى - أول مصرى يحصل من الحكومة على مقابل الكهرباء