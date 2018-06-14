فيديو جراف.. أبرز معلومات عن الوزراء الجدد فى حكومة مدبولى

أبرز معلومات عن الوزراء الجدد فى حكومة مدبولى:

- اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

- أحد قيادات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية

- أشهر العمليات الناجحة له القضية المعروفة إعلاميا بـ "عرب شركس"

....

الدكتور هالة مصطفى السيد زايد وزيرة الصحة:

- المدير التنفيذي لأكاديمية مؤسسة 57357 للعلوم الصحية

- عضو لجنة الخبراء القومية لوضع رؤية مصر 2030

- رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة الصحة

....

الفريق يونس المصري وزير الطيران:

- قائد القوات الجوية المصرية منذ أغسطس 2012

- شغل منصب قائد سرب ولواء جوى

- نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى

...

اللواء محمد توفيق وزير الداخلية:

- نائب مدير الجهاز المعلوماتي الأول فى وزارة الداخلية

- استطاع ضبط عدد من الخلايا والعناصر الإرهابية بمحافظات مختلفة

- يشرف على خطط تأمين المؤتمرات الكبرى والشخصيات الأجنبية

........

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

- المدير العام لشركة آي بي إم مصر

- درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة إلينوى بالولايات المتحدة

- درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة باريس

......

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة:

- 36 بحثا علميا تم نشرها بالدوريات والمجلات العلمية المصرية والعربية والعالمية

- تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض

- أستاذ زائر بجامعة كارولينا الشمالية بمنحة من هيئة الفولبرايت الأمريكية

....

الدكتورة ياسمين صلاح الدين وزيرة البيئة:

- مساعد وزير البيئة للعلاقات الخارجية

- أحد الخبراء العرب الأكثر تميزا لدي الأمم المتحدة والهيئات الدولية

- لها دور بارز في استضافة مصر للمحافل الدولية

......

المهندس عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة:

- الأمين العام للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية

- نائب رئيس الاتحاد العالمى للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط

- الأمين العام للمجلس التصديرى للسلع الهندسية

...

الدكتور محمد معيط وزير المالية:

- نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة

- مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية

- نائب رئيس هيئة الرقابة المالية

....

الفريق محمد أحمد زكي وزير الدفاع:

- قائدا لقوات المظلات

- قائدا للحرس الجمهورى

- ترقيته في يناير 2017 إلى رتبة فريق

...



أبرز معلومات عن الوزراء الجدد فى حكومة مدبولى:

- اللواء شعراوى وزير التنمية المحلية

- أحد قيادات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية

- أشهر العمليات الناجحة له القضية المعروفة إعلاميا "عرب شركس"

....

الدكتور هالة مصطفى السيد زايد، وزيرة الصحة:

- المدير التنفيذي لأكاديمية مؤسسة 57357 للعلوم الصحية

- عضو لجنة الخبراء القومية لوضع رؤية مصر 2030

- رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة الصحة

....

الفريق يونس المصري، وزير الطيران

- قائد القوات الجوية المصرية منذ أغسطس 2012

- شغل منصب قائد سرب ولواء جوى

- نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى

...

اللواء محمد توفيق وزير الداخلية:

- نائب مدير الجهاز المعلوماتي الأول فى وزارة الداخلية

- استطاع ضبط عدد من الخلايا والعناصر الإرهابية بمحافظات مختلفة

- يشرف على خطط تأمين المؤتمرات الكبرى والشخصيات الأجنبية

........

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات:

- المدير العام لشركة آي بي إم مصر

- درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة إلينوى بالولايات المتحدة

- درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة باريس

......

الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة:

- 36 بحثا علميا تم نشرها بالدوريات والمجلات العلمية المصرية والعربية والعالمية

- تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض

- أستاذ زائر بجامعة كارولينا الشمالية بمنحة من هيئة الفولبرايت الأمريكية

....

الدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة:

- مساعد وزير البيئة للعلاقات الخارجية

- أحد الخبراء العرب الأكثر تميزا لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية

- لها دور بارز في استضافة مصر للمحافل الدولية

......

المهندس عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة:

- الأمين العام للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية

- نائب رئيس الاتحاد العالمى للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط

- الأمين العام للمجلس التصديرى للسلع الهندسية

...

الدكتور محمد معيط، وزير المالية:

- نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة

- مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية

- نائب رئيس هيئة الرقابة المالية

....

الفريق محمد أحمد زكي، وزير الدفاع

- قائدا لقوات المظلات

- قائدا للحرس الجمهورى

- ترقيته في يناير 2017 إلى رتبة فريق

.....

أشرف صبحى:

- تولى رئاسة هيئة ستاد القاهرة من يناير 2012

- تم تعيينه عضو مجلس إادرة اتحاد الكرة

- لاعب الكاراتيه وحصل على العديد من البطولات

.....

هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال:

- رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية

- مستشار لوزير المالية يوسف بطرس غالى

- أول مصرى يحصل من الحكومة على مقابل الكهرباء