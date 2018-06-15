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ثقافة

ورشة نول الخرز في بيت السناري

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:03 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية؛ ورشة لتعليم النسيج بالخرز على النول، في الحادية عشر صباح يوم الاثنين 25 يونيو.

وتتضمن الورشة تعليم النسيج بالخرز على النول، فالنسيج بالخرز من أهم وأجمل الحرف التراثية النوبية، كما يستخدم نول الخرز في عمل الاساور والشنط والإكسسوار، ولذلك ستركز الورشة على تعلم أساسيات فن خرز النول من ربط الخيط وقراءة الباترون وطريقة التقفيل.

وتقوم على الورشة الفنانة زينب جمال وهي مدربة في سوق الفسطاط ولها العديد من الأعمال والابتكارات في هذا المجال.

وتهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع بسيط، ولكل من له هواية الأعمال اليدوية.

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