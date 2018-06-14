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الفلاحين والزراعيين تعليقا على افتتاح 20 ألف فدان غرب المنيا فى 30 يونيو.. والنقيب: إدارة المشروع أهدرت ملياري جنيه.. وبرغش يطالب بإدخال تكنولوجيا الزراعة الحديثة

الخميس 14/يونيو/2018 - 06:59 م
صدى البلد
محمود محسن
  • نقيب الفلاحين: إدارة مشروع غرب المنيا أهدر ملياري جنيه
  • برغش يطالب بإدخال تكنولوجيا الزراعة الحديثة بغرب المنيا
  • رئيس اتحاد الفلاحين: افتتاح مشروع غرب المنيا خطوة تأخرت كثيرا

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح المرحلة الأولى من مشروع استزراع الـ 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، في 30 يونيو المقبل، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في البداية، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع استزراع الـ 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، عانى من سوء الإدارة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه تم إهدار أكثر من ملياري جنيه بسبب عدم إجراء دراسات كافية على التربة وطبيعتها والمياه بالمنطقة التى ينفذ فيها المشروع.

وأضاف أبو صدام أنه لابد من إصلاح إدارة المشروع حتى يتم بنجاح.

وأوضح نقيب عام الفلاحين أن مشروع غرب المنيا كان من المفترض أن يتم افتتاحه منذ سنة وليس في يونيو القادم، مشيرا إلى أن هذا التأخير أضاع الملايين على الدولة، بعد فشل زراعة 3000 فدان قطن بسبب المناخ المتقلب في هذه المنطقة وعدم إقامة مصدات للرياح وسوء اختبار أصناف المحاصيل المزروعة مثل الأرز والقطن والعنب، حيث إن هذه المحاصيل تحتاج إلى تربة خصبة وهذه الأرض من الممكن استغلالها في زراعة الطماطم والبنجر.

كما طالب محمد برغش، الشهير بالفلاح الفصيح، بافتتاح مشروع استزراع الـ 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا بزراعات ناجحة وغير تقليدية واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية فى الزراعة هناك.

وقال «برغش»: "إذا أردنا أن ينجح مشروع الـ«20 ألف فدان» يجب أن ينتج هذا المشروع كميات تتوازى مع الصين وأوروبا وأمريكا ونيوزيلندا وأستراليا وجنوب أفريقيا وإلا لن يؤتى ثماره".

وطالب الفلاح الفصيح بأن يكون إنتاج المشروع متوازيا مع أقل دولة مقارنة بمصر، مشيرًا إلى أن أقل دولة تنتج 3 أضعاف ما تنتجه مصر وأكبر دولة تنتج ما يقرب من 11 ضعفا لاتباعهم البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن إعلان وزارة الزراعة افتتاح المرحلة الأولى من مشروع استزراع الـ 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، في 30 يونيو خطوة جيدة من الوزارة ولكنها تأخرت كثيرا وكان يجب أن تتم فى وقت سابق.

وقال "فرج" إن ما تردد خلال الفترة الماضية بإهدار ما يقرب من 2 مليار جنيه في هذا المشروع بعد فشل زراعة 3000 فدان قطن جاء نتيجة المناخ المتقلب في هذه المنطقة وعدم إقامة مصدات للرياح وسوء اختبار أصناف المحاصيل المزروعة مثل الأرز والقطن والعنب، حيث إن هذه المحاصيل تحتاج إلى تربة خصبة، وهذه الأرض من الممكن أن استغلالها في زراعة الطماطم والبنجر

وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين: "إذا تم بالفعل إهدار هذا المبلغ يجب أن يتم فتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع مع المسئولين عن هذا المشروع".

يذكر أن وزير الزراعة أكد أنه يجرى حاليًا الانتهاء من اللمسات الأخيرة بالمرحلة الأولى للمشروع، والذي يعد نموذجًا حكوميًا ارشاديًا متكاملًا، يتم من خلاله نشر التوصيات مناطق الاستصلاح الجديدة، في مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني.

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