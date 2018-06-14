المؤبد لـ 5 إخوان لتحريضهم ضد مؤسسات الدولة في الشرقية

قضت دائرة إرهاب الشرقية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، وائل عيد بالسجن المؤبد لخمسة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لتحريضهم على العنف، بدائرة مركز الزقازيق، وحيازة منشورات تحريضية.



وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، بقيام كل من " محمد حسين مصطفى" ز" السيد محمد عبد الرحمن" و" منصور محمد عبد المنعم" و" سعيد محمد أياتي" و" علي سعيد إبراهيم" .



وأشارت التحقيقات إلى تورطهم في الإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة.



