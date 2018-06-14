ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

المؤبد لـ 5 إخوان لتحريضهم ضد مؤسسات الدولة في الشرقية

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:17 م
السجن - ارشيفية
السجن - ارشيفية
وائل شاهين
قضت دائرة إرهاب الشرقية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، وائل عيد بالسجن المؤبد لخمسة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لتحريضهم على العنف، بدائرة مركز الزقازيق، وحيازة منشورات تحريضية.

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، بقيام كل من " محمد حسين مصطفى" ز" السيد محمد عبد الرحمن" و" منصور محمد عبد المنعم" و" سعيد محمد أياتي" و" علي سعيد إبراهيم" .

وأشارت التحقيقات إلى تورطهم في الإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

ترشيحاتنا

تعرف على تكبيرات عيد الفطر وحكمها

السعودية وروسيا .. ماذا يقول التاريخ عن لقاء "الجريحين"

رئيس الوزراء يحتفظ بحقيبة الإسكان في الحكومة الجديدة

ساديو ماني يفتح الباب أمام ريال مدريد

10 معلومات مهمة عن وزير الصناعة والتجارة الجديد

رسميا .. الفيفا يؤكد أحقية التليفزيون المصرى فى إذاعة كأس العالم

وزير الطيران الجديد يعقد اجتماعا مع رؤساء الشركات القابضة

نائب وزير التعليم يودع منصبه.. ويؤكد:الوزارة تؤدى عملا وطنيا

الرئيس يجتمع مع صبحي وعبد الغفار ووزيري الدفاع والداخلية الجديدين

قرار جمهورى بنزع ملكية عقار واعتباره من المنفعة العامة

محمد احمد زكي وزيرا للدفاع ومحمود توفيق للداخلية في الحكومة الجديدة

هاني أبو ريدة يعلن: كوبر يجدد تعاقده مع المنتخب بعد كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

شاهد.. صدى البلد يرصد المركز الإعلامي المخصص لكأس العالم
كلبش 2 الحلقة 29 .. هيثم أحمد زكى يخطف روجينا.. فيديو
بث مباشر .. الحكومة تحلف اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي
مشاهدة بث مباشر السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم .. جودة عالية
السهام المارقة الحلقة 28.. ذبح هاني عادل بأيدي داعش

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟