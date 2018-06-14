الغرف التجارية: إدخال التكنولوجيا فى الصناعة من أولويات الوزير الجديد

أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك العديد من الملفات التى يجب أن تحظى بالأولوية لدي وزير التجارة والصناعة الجديد المهندس عمرو نصار ابرزها ادخال التكنولوجيا للصناعة المصرية حتى تنهض ويصبح لدينا صناعة ذات ميزة تنافسية فى الاسواق الخارجية، لافتا إلى أن ذلك يتطلب مزيد من الاستراتيجيات الخاصة بكل قطاع صناعى لمعرفة احتياجاتة ونقاط ضعفه وقوته ، اضافة الى ادخال قطاعات صناعية جديدة للسوق المصرى نعتمد عل استيراد منتجاتها.



وقال الوكيل فى تصريحات لـ" صدى البلد" ان ملف المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة اخري لابد أن يحظى باهتمام من قبل الوزير المختص، إضافة إلى استكمال المجمعات الصناعية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة المحافظات.



ولفت الى ضرورة استكمال منظومة الاصلاح التشريعى للتجارة والصناعة اسوة بالسجل الصناعى وقانون التراخيص الصناعية، من خلال تعديل او الغاء القوانيين التى عفى عليها الزمنولا تواكب متطلبات المرحلة الراهنة



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد اليوم أداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي اليمين الدستورية، حيث تضمن تشكيل الحكومة:



الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد رئيسًا لمجلس الوزراء ووزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الوزراء:

الفريق/ محمد أحمد زكى محمد وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي

الدكتور/ محمد مختار جمعه مبروك وزيرًا للأوقاف

الدكتور محمد حامد شاكر المرقبى وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة

غادة فتحي إسماعيل والى وزيرًا للتضامن الاجتماعي

سامح حسن شكرى سليم وزيرًا للخارجية

الدكتور/ محمد سعيد أحمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

الدكتورة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر وزيرًا للاستثمار والتعاون الدولي

المهندس/ طارق أحمد عبد القادر الملا وزيرًا للبترول والثروة المعدنية

نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

المستشار/ محمد حسام أحمد على عبد الرحيم وزيرًا للعدل

الدكتور/ محمد عبد العاطى سيد محمد خليل وزيرًا للموارد المائية والري

الدكتور/ خالد أحمد العنانى على عز وزيرًا للآثار

محمد محمود أحمد سعفان وزيرًا للقوى العاملة

الدكتور/ على السيد على المصيلحى وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية

المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزيرًا لشئون مجلس النواب

الدكتور/ طارق جلال شوقى أحمد شوقى وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور/ خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

الدكتورة/ هالة حلمى السعيد يونس وزيرًا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

المهندس/ هشام عرفات مهدى أحمد وزيرًا للنقل

الدكتورة/ ايناس مصطفى حسن عبد الدايم وزيرًا للثقافة

االدكتورة/ رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط وزيرًا للسياحة

الدكتور/ محمد أحمد محمد معيط وزيرًا للمالية

يونس السيد حامد المصرى وزيرًا للطيران المدنى

محمود سيد عبد الحميد شعراوي وزيرًا للتنمية المحلية

محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزيرًا للداخلية

الدكتورة/ هالة مصطفى السيد زايد وزيرًا للصحة والسكان

الدكتورة/ ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيرًا للبيئة

االدكتور/ عز الدين عمر عز الدين أبو ستيت وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي

الدكتور/ عمرو أحمد سميح طلعت وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الدكتور/ أشرف صبحي محمد حسين عامر وزيرًا للشباب والرياضة

المهندس/ عمرو عادل بيومى نصار وزيرًا للتجارة والصناعة

هشام أنور محمد توفيق وزيرًا لقطاع الأعمال العام