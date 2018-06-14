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أخبار البلد

نقابة الصناعات الهندسية: المرحلة الثانية من الانتخابات منظمة

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:27 م
صدى البلد
محمد غالي
قال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، إنه ينتظر الكشوف النهائية الخاصة بانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، مضيفا ان الاجراءات بها قدر عال من التنظيم.

وأكد، الفقي، في تصريحات لـ"صدي البلد"ان وزارة القوي العاملة تقوم بعمل جهد كبير لتحسين صور الانتخابات العمالية، مضيفا ان المرحلة الثانية تأتي ضمن درجة تنسيق عالية.

وأوضح، رئيس النقابة العامة، ان المرحلة الثانية تفادت أخطاء المرحلة الأولى، من قلة التنظيم والتنسيق، مشيرا الي ان العدد في المرحلة الثانية جاء في صالح الحركة التنظيمية الانتخابية.

ويذكر أن إجراءات انتخابات مجالس إدارات النقابات العامة، تسير وفق الجدول الانتخابي المعدل من وزارة القوى العاملة في 27 نقابيا ولكل نقابة 20 عضوا ورئيسا.

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