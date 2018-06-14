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رياضة

كوبر: محمد صلاح سيشارك بنسبة 100% أمام أوروجواي

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:20 م
صدى البلد
رويترز
أعلن هيكتور كوبر مدرب مصر، أن محمد صلاح سيشارك بنسبة 100 بالمئة تقريبا أمام أوروجواي في أول مباريات المنتخب المصري بكأس العالم روسيا 2018.

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