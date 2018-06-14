رسميا .. مصر بـ الزى التقليدى أمام أوروجواى

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة مصر وأوروجواى التى ستقام غدا الجمعة فى الجولة الأولى من المونديال باستاد ايكاترينبرج، عن تحديد مواعيد تحرك الفريقين والحكام ليتمكنوا من الوصول إلى ملعب المباراة قبل بدايتها بـ 90 دقيقة على الأقل، حيث يسلم كل فريق قائمة لاعبيه محددا عليها الـ11 لاعبا الذين سيبدأون المباراة.



وكشف الاجتماع عن الألوان التى سيرتديها الفريقان وتم إعلانها من قبل، ويرتدى المنتخب الوطنى قميصه الأحمر والشورت والجورب الأسود، فيما يرتدى حارس مرماه الطاقم الأزرق.



ومن المقرر ان يرتدى منتخب أوروجواى فى المباراة طاقم أبيض ويرتدى حارس مرماه طاقما أخضر، بينما يرتدى طاقم التحكيم بقيادة الحكم الهولندى كويبرس طاقما أصفر.



حضر الاجتماع من اللجنة المنظمة 21 عضوا لتغطية جوانب المباراة كافة من الناحية التنظيمية الفنية والإدارية والتحكيمية والطبية والإعلامية والأمنية والتسويقية، وتم التطرق لتفاصيل جميع تلك الجوانب.