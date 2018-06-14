ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أبرز ملامح السيرة الذاتية لنائب الوزير لشئون التعليم الفني

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:28 م
الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد
ياســـمين بدوي
ادى منذ قليل الدكتور محمد محمد مجاهد النني اليمين الدستورية ، ليتولى منصب نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.

ويعد الدكتور محمد محمد مجاهد النني ، أستاذًا في التصميم الميكانيكي بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ، وكان مسئولًا عن المجمع التكنولولجى بالفيوم ، وكان من ضمن 55 عالمًا مصريًا فازوا بجوائز الدولة التقديرية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2016 ، كما شغل منصب مدير برامج التعليم بصندوق تطوير التعليم.

ومن أشهر التصريحات الاعلامية التي أدلى بها مجاهد في مجال التعليم الفني في الفترة السابقة أنه قال : "أتمنى أن تستعين مصر بخبراء لقياس مدى اكتساب طلاب التعليم الفنى الجدارات اللازمة أثناء الدراسة" ، كما سبق و أن صرح مجاهد قائلًا : أن الصورة الذهنية المترسخة لدي المجتمع عن التعليم الفني هي أبرز المشكلات التي تواجه التعليم الفني في مصر ، حيث يعتبره المصريين أنه الاختيار الثاني وتنظر الاسرة المصرية لطالب التعليم الفني على انه " مش كويس" ، وطالب مجاهد بضرورة تصحيح تلك الصورة الخاطئة المترسخة عند المصريين.

ترشيحاتنا

مقتل أخطر قيادي بتنظيم داعش في كركوك العراقية

كوبر: محمد صلاح سيشارك بنسبة 100% أمام أوروجواي

شاهد .. أعضاء الحكومة يؤدون اليمين الدستوري أمام السيسي

٥ معلومات عن اللواء محمد توفيق وزير الداخلية الجديد

نجم إنجلترا الشاب يتعافى من الإصابة ويصف رونالدو بالنكتة

شاهد.. مخلوق نصف سمكة ونصف طائر يثير حيرة في الصين

تعرف على السيرة الذاتية للواء شعراوى وزير التنمية المحلية

نواب الوزراء يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي.. فيديو

نائب وزير التعليم يودع منصبه.. ويؤكد:الوزارة تؤدى عملا وطنيا

طارق شوقي يستمر في منصبه بحكومة مدبولي.. وزير التعليم يستعد لاستكمال 7 ملفات مهمة.. أبرزها إطلاق النظام الجديد وافتتاح المدارس اليابانية

تعرف على تكبيرات عيد الفطر وحكمها

هكذا استقبلت الجماهير حسام البدرى فى روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

شاهد.. صدى البلد يرصد المركز الإعلامي المخصص لكأس العالم
كلبش 2 الحلقة 29 .. هيثم أحمد زكى يخطف روجينا.. فيديو
بث مباشر .. الحكومة تحلف اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي
مشاهدة بث مباشر السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم .. جودة عالية
السهام المارقة الحلقة 28.. ذبح هاني عادل بأيدي داعش

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟