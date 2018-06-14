أبرز ملامح السيرة الذاتية لنائب الوزير لشئون التعليم الفني

ادى منذ قليل الدكتور محمد محمد مجاهد النني اليمين الدستورية ، ليتولى منصب نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.



ويعد الدكتور محمد محمد مجاهد النني ، أستاذًا في التصميم الميكانيكي بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ، وكان مسئولًا عن المجمع التكنولولجى بالفيوم ، وكان من ضمن 55 عالمًا مصريًا فازوا بجوائز الدولة التقديرية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2016 ، كما شغل منصب مدير برامج التعليم بصندوق تطوير التعليم.



ومن أشهر التصريحات الاعلامية التي أدلى بها مجاهد في مجال التعليم الفني في الفترة السابقة أنه قال : "أتمنى أن تستعين مصر بخبراء لقياس مدى اكتساب طلاب التعليم الفنى الجدارات اللازمة أثناء الدراسة" ، كما سبق و أن صرح مجاهد قائلًا : أن الصورة الذهنية المترسخة لدي المجتمع عن التعليم الفني هي أبرز المشكلات التي تواجه التعليم الفني في مصر ، حيث يعتبره المصريين أنه الاختيار الثاني وتنظر الاسرة المصرية لطالب التعليم الفني على انه " مش كويس" ، وطالب مجاهد بضرورة تصحيح تلك الصورة الخاطئة المترسخة عند المصريين.