مدرب يوفنتوس: ديبالا مستمر مع الفريق الموسم المقبل

أكد ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، أن الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب الفريق، سيستمر مع "السيدة العجوز" الموسم المقبل.



وقال أليجري - في تصريح نقله موقع (كالتشيو ميركاتو) اليوم الخميس- "تحدثت مع ديبالا قبل الإجازة، وأكد لي أنه لن يرحل عن يوفنتوس بعد بطولة كأس العالم".



وأضاف: "ديبالا سيستمر في يوفنتوس لموسم آخر، بعد ذلك سيرحل إلى صفوف ريال مدريد أو برشلونة".



يذكر أن تقارير سابقة ربطت ديبالا بالرحيل إلى واحد من عملاقي "الليجا" عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم بروسيا، لكن جاءت تصريحات أليجرى لتقطع الطريق أمام هذه الأنباء.