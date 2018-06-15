مساعد وزير التنمية المحلية للعلوم والمعرفة لـ صدى البلد: 6 مجموعات استثمارية كبرى طلبت المشاركة في المنظومة الجديدة في انتاج الطاقة الكهربائية.. واختبارها في 4 محافظات

لدينا 86 مقلبا محكما بالمحافظات و193 تراكما للقمامة

الوزارة تتبنى اختراع الولاعة لتوفير 20 % من حجم الطاقة الشوارع 410 ولاعات في القاهرة

الوزارة انفقت 28 مليونا و320 الف جنيه للتخلص من مقلب ابو خريطة بالمنوفية والبيئة ساهمت بـ 11.7 مليون جنيه

بداية اشرح لنا منظومة النظافة الجديدة ؟



نحن تعاملنا مع منظومة المخلفات على انها ندير صناعة لتدوير المخلفات،وتبنينا ،المنظومة من الجمع ثم الفرز ثم التدوير ثم التخلص النهائى الامن ،ونحن لدينا في المحافظات هناك كيانات فيها تتعامل مع القمامة وهى المحافظات ومتعهدى الخدمة والمحليات والشركات،وفى المنظومة الجديدة متعهدى الخدمة موجودين في المنظومة الجديدة ولكن يعملوا من خلال شركات وكيانات تديرهم للتعامل مع المنظومة .



نحن نجمع في المنظومة الحالية للنظافة 60 % من القمامة في المحافظات وندور منهم 40 % والباقى مقالب عشوائية في الشوارع ولكن المنظومة الجديدة تتعامل مع المشكلة ككل .



ومنظومة النظافة لا تتعلق بالنظافة وتنظيف الشوارع فقط ولكن وهيئة النظافة وتجميل القاهرة مسئولة عن تجميل القاهرة والانارة ،ونحن نتبنى اختراع يسمى محطات الولاعة توصل عملية الانارة في الشوارع بحيث تضيء في النهار وتنطفئ في الليل ولدينا منها 410 ولاعات في عدد من أحياء القاهرة وهى توفر 20 % من حجم الطاقة الحالية ،كما أنه متصل بالهواتف الذكية لمسئولي هيئة التجميل و المحافظة القاهرة حيث يتم تتبع الانارة لو يوجد عطل في الأعمدة و وهى موجودة في 11 محافظة وسيتم تعميمها على عدد من المحافظات.



ماذا عن ابو خريطة وكيف استطعتم التخلص من اخطر مقلب في مصر؟



مقلب ابو خريطة تم التعامل معه بشكل علمى للتخلص الآمن للمخلفات وتم التخلص الآمن من القنبلة الموقوتة التى استمرت أكثر من 40 عاما خلال 40 يوما من خلال منظومة عمل وشركات وطنية ومنظومة وخطة بنظام الورديات للتخلص الآمن من القمامة،وقد تكلف التخلص من مقلب ابو خريطة مبلغ 28 مليونا و320 ألف جنيه من وزارة التنمية المحلية والبيئة وضعت 11.7 مليون جنيه، والوزير صرف مكافأة للعاملين في المقلب 50 ألف جنيه تقديرا على جهودها وحسن عملهم؛ وجار العمل على ازالة مقلب منوف ونقلة للمدفن الصحى.



ما دور المواطن في المنظومة الجديدة للقمامة؟



دور المواطن في المنظومة الجديدة للقمامة ،ان يخرج القمامة في وقت معين يتم تحديده مسبقا لرفع القمامة ،ويجب الالتزام به حتى لا تتراكم مرة اخرى.



كما تم عم انجاز اخر في محافظة القليوبية باشراف اللواء ابو بكر الجندى وزير التنمية المحلية ،حيث تم ازالة مقلب داخل الكتلة السكنية بحى شرق شبرا الخيمة كان يوجد به 300 الف طن على مساحة 4 افدنة متراكم منذ 30 عاما ،وتم التنسيق مع الحيى والشركات وتم نقل المقلب الى المدفن الصحى في ابو زعبل وتم نقلة خلال 20 يوما ،والوزير شكر المحافظ على التعامل مع الامر.



ماذا عن الشركات التى ستشارك في منظومة النظافة الجديدة؟



هناك 6 مجموعات استثمارية كبرى طلبت المشاركة في المنظومة الجديدة في مجال انتاج الطاقة الكهربائية ، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والبيئة في المحافظات وهذة الشركات لها شركاء وطنيون بمصر،وهناك شركة وطنية بالفعل في محافظة كفر الشيخ ،وسيتم عقد مؤتمر للاعلان عن هذة الشركات وما تم في الامر ،كما ان تدوير المخلفات بجانب الاستفادة منه سواء بانتاج طاقة كهربائية او اسمدة او منتجات اخرى ،فانه ايضا يقلل من الفاقد الذى يدفن بالمقالب الصحية.



كما اننا لدينا في المنظومة شقا معنيا بالتدريب المستمر للكوادر والعمالة الذين يعملون بمنظومة النظافة يوجد بها معدات كثيرة ولذلك لابد ان يكون مدربا ومجهزا على ادارة المعدات لعدم اتلافها ،كما ان لدينا في وزارة التنمية المحلية لحماية نهر النيل وازالة المخلفات الموجودة علي شطيه.





وما هو دور الوزارة بالضبط؟



تقوم المحافظات بالتعاون مع وزارة الرى والبيئة تتعاونان لازالة المخلفات على نهر النيل ومن اكثر المحافظات تلوثا في نهر النيل محافظة الغربية بالسنطة ،كما اننا حصرنا اماكن الترع التى يوجد بها ملوثات لتطهيرها بالتعاون من الوزارات المعنية والمحافظات ،وتتابع المحليات عدم القاء مخلفات مرة اخرى وتقوم وزارة البيئة بتدوير هذة المخلفات.



ما دور المحليات في المنظومة الجديدة؟



المحليات ستطرح والشركات المشاركة ستتقدم بالعروض وسيدخل من خلال الشركات متعهدى الخدمة وهناك لجان من الوزرات المعنية للفصل في المناقصات والعروض المقدمة من الشركات ،والمحافظات ستوفر مناطق وسيطة وساحات ومقالب ومحطات مناوبة والمدافن الصحية باسعار مناسبة للشركات.



وهل تم اختبار المنظومة الجديدة للنظافة في المحافظات؟



قمنا باختبار منظومة النظافة الجديدة في محافظات من خلال برنامج الخطة العاجلة،في 4 محافظات هى الغربية وكفر الشيخ وقنا واسيوط من اصل 11 محافظة ، وتم دعم المحافظات بمعدات بتكلفة استثمارية قدرها 65 مليون جنيه استثمارات المرحلة الثانية 300 مليون جنيه وهذه الاستثمارات تقدم على مراحل على عدة سنوات لعمل قاعدة بنائية ومعدات ومنظومة تتسم بالاستدامة للحفاظ على المنظومة.



وتم توقيع 7 عقود مع المحافظة لمنظومة النظافة لنوعية المعدات والآلات وفقا لطبيعة كل محافظة ومخرجاتها.



ماذا عن مخلفات الصرف الصناعى والمخلفات الطبية هل اهتمت بها المنظومة الجديدة؟



كما تهتم المنظومة بالصرف الصناعى الذى ممكن ان يصب في مصارف لمحطات لتحلية المياه،وتم حصر المصانع المخالفة لمعالجة الصرف الصناعى.



وهناك رؤية لادارة منظومة المخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة البيئة والصحة والتنمية المحلية ،وستقوم المحافظات بتوفير الاماكن التى تصلح كمدافن صحية للمخلفات الخطرة الصحية بشكل امن.



ماذا عن قانون منظومة النظافة الجديدة؟



الوزارات المعنية بالقانون انتهت منه وهو موجود الان في مجلس الدولة لمراجعته واتوقع الانتهاء منها في القريب العاجل .



هل تم تحديد تعريفة التحصيل من المنازل في المنظومة الجديدة للنظافة؟



تم تقسيم الامر الى فئات وشرائح وسيتم تحصيلها مع فاتورة الكهرباء وتم مراعات البعد الاجتماعى في المقام الاول ولم يتم تحديد التعريفة بالضبط ولكن تم وضع حد اقصى للتعريفة لمراعاة الجميع .



ماذا عن المقالب الخطرة في المحافظات وعددها؟



86 مقلب محكمة يتم التعامل معها بطريقة آمنة وليست عشوائية ،ومواقع تراكمات 193 ولكن تم التخلص من جزء منه ، اما المقالب الخطرة بالمحافظات فيتم التعامل معها بشكل سريع بالتعاون مع وزارة البيئة وهم 8 مقالب، عدد المدافن الصحية الامنه بالمحافظات المستخدمة وغير المستخدمة 23 مدفنا ومستخدم منها عدد لا بأس به.



ومن المدافن التى تم اغلاقها مدفن الوفاء الامن بمحافظة القاهرة وسيتم التخلص الآمن منه واعدادة كمتنزه عام عليه ونحن نسعى الى زيادة المساحات الخضراء في محاولة للإصحاح البيئي نظرا لما نعانية من اخلال بصفة عامة في الكرة الأرضية .



ما مدى استجابة المحافظات وتعاونهم مع ملف المخلفات ؟



كل محافظة لديها اصرار على الاهتمام بهذا الملف واحراز تقدم فيه ومتاعاونه في هذا الملف ونتلقى منها تقرير دورى بالموقف لديها.



ماذا عن مكامير الفحم المضرة بالبيئة هل لها نصيب في المنظومة؟



طبعا ،المحليات اعطت قروض بقوائد صغيرة لتوفيق اوضاع المكامير الغير صحية لاعادة التوافق البيئى للمكمورة التى لدية،وذلك لازالة التلوث الهوائى ايضا.



أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للعلوم والمعرفة، أن منظومة النظافة الجديدة منظومة شاملة ومتكاملة للتخلص الآمن من جميع أنواع المخلفات بشكل علمي وممنهج، موضحا أنه لدينا 86 مقلبا محكما و193 موقع تراكمات للقمامة هناك 7 شركات قدمت عروضا للانضمام لمنظومة الجديدة ولم يتم تحديد تعريفة رسوم النظافة ولكن تمت مراعاة البعد الاجتماعى والى نص الحوار..