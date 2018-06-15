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برلمان

برلماني: هناك إرادة سياسية لحماية محدودي الدخل

الجمعة 15/يونيو/2018 - 10:07 ص
النائب أحمد البعلى،
النائب أحمد البعلى، عضو مجلس النواب
أمينة الدسوقى
قال النائب أحمد البعلى، عضو مجلس النواب، إن هناك إرادة سياسية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وضع إجراءات صارمة لحماية محدودى الدخل فى ظل ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة تتخذ فقط شعارات لا يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وتابع البعلي في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من زيادة المرتبات ومعاشات التضامن الإجتماعى، بما يتوازى مع ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء القادمة، لافتا إلى أننا نأمل خيرا فى الحكومة الجديدة التي من شأنها وضع إجراءت حقيقة، لحماية محدودى الدخل.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال لقائه مع محافظ البنك المركزى، طارق عامر، على أهمية الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدى، مؤكدًا ضرورة العمل فى ذات الوقت على توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ومراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم.

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