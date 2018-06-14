محدودو الدخل فى إيد أمينة.. السيسي يوجه بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.. ونواب: زيادة المرتبات والمعاشات ضرورة.. وهناك إرادة سياسية لحماية الطبقات الفقيرة

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز شبكات الحماية الإجتماعية

محمد الدامى: البطاقة متعددة الصرف الحل الأمثل لمحدودى الدخل

أحمد سليمان: الحكومة توفر شبكة حماية اجتماعية بمختلف الأشكال

أحمد البعلى: هناك إرادة سياسية لحماية محدودى الدخل

ويعد التأكيد على أهمية الاستمرار فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدى، ومراعاة الظروف المعيشية الصعبة، أهم الموضوعات التى تتصدر اهتمام الرئيس السيسي دائما وفى كل الأوقات.





وحول الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى هذا الشأن، قال النائب محمد الدامى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة عليها اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى من شأنها حماية المواطن البسيط من موجات الغلاء القادمة، لافتا إلى أن المواطن يحتاج لشبكة حماية حقيقية على أرض الواقع.

لم يجد مناسبة أو اجتماعا وإلا وأكد فيها أهمية الاهتمام بالطبقات الفقيرة، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى وجه بضرورة تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، خلال لقائه بمحافظ البنك المركزى، طارق عامر، وذلك فى إطار الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.وأضاف الدامى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة منذ أيام للمعاشات والمرتبات، غير كافية فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها المواطن الفقير، مشيرا إلى أن دعم محدودى الدخل، من خلال البطاقة المتعددة الصرف والتى أعلن عنها وزير التموين فى وقت سابق تمثل الحل الأمثل لتحقيق الدعم الكامل للمواطن.فيما طالب النائب أحمد سليمان خليل، عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية للحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل فى مقابل الزيادة التى تشهدها الأسواق خلال الفترة الماضية.وأكد سليمان، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تقدم خطوات لتخفيف العبء عن المواطن من خلال العديد من الطرق والأشكال، والتى من بينها تكافل وكرامة وزيادة المعاشات، وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة والعمل على دعمها.وقال النائب أحمد البعلى، عضو مجلس النواب، إن هناك إرادة سياسية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وضع إجراءات صارمة لحماية محدودى الدخل فى ظل ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة تتخذ فقط شعارات لا يتم تنفيذها على أرض الواقع.وأضاف البعلى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من زيادة المرتبات ومعاشات التضامن الاجتماعى، بما يتوازى مع ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء القادمة، لافتا إلى أننا نأمل خيرا فى الحكومة الجديدة التى من شأنها وضع إجراءت حقيقية، لحماية محدودى الدخل.