ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

محدودو الدخل فى إيد أمينة.. السيسي يوجه بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.. ونواب: زيادة المرتبات والمعاشات ضرورة.. وهناك إرادة سياسية لحماية الطبقات الفقيرة

الخميس 14/يونيو/2018 - 03:52 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمينة الدسوقى
  • الرئيس السيسي يوجه بتعزيز شبكات الحماية الإجتماعية
  • محمد الدامى: البطاقة متعددة الصرف الحل الأمثل لمحدودى الدخل
  • أحمد سليمان: الحكومة توفر شبكة حماية اجتماعية بمختلف الأشكال
  • أحمد البعلى: هناك إرادة سياسية لحماية محدودى الدخل

لم يجد مناسبة أو اجتماعا وإلا وأكد فيها أهمية الاهتمام بالطبقات الفقيرة، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى وجه بضرورة تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، خلال لقائه بمحافظ البنك المركزى، طارق عامر، وذلك فى إطار الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.

ويعد التأكيد على أهمية الاستمرار فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدى، ومراعاة الظروف المعيشية الصعبة، أهم الموضوعات التى تتصدر اهتمام الرئيس السيسي دائما وفى كل الأوقات.

وحول الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى هذا الشأن، قال النائب محمد الدامى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة عليها اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى من شأنها حماية المواطن البسيط من موجات الغلاء القادمة، لافتا إلى أن المواطن يحتاج لشبكة حماية حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف الدامى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة منذ أيام للمعاشات والمرتبات، غير كافية فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها المواطن الفقير، مشيرا إلى أن دعم محدودى الدخل، من خلال البطاقة المتعددة الصرف والتى أعلن عنها وزير التموين فى وقت سابق تمثل الحل الأمثل لتحقيق الدعم الكامل للمواطن.

فيما طالب النائب أحمد سليمان خليل، عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية للحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل فى مقابل الزيادة التى تشهدها الأسواق خلال الفترة الماضية.

وأكد سليمان، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تقدم خطوات لتخفيف العبء عن المواطن من خلال العديد من الطرق والأشكال، والتى من بينها تكافل وكرامة وزيادة المعاشات، وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة والعمل على دعمها.

وقال النائب أحمد البعلى، عضو مجلس النواب، إن هناك إرادة سياسية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وضع إجراءات صارمة لحماية محدودى الدخل فى ظل ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة تتخذ فقط شعارات لا يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف البعلى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من زيادة المرتبات ومعاشات التضامن الاجتماعى، بما يتوازى مع ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء القادمة، لافتا إلى أننا نأمل خيرا فى الحكومة الجديدة التى من شأنها وضع إجراءت حقيقية، لحماية محدودى الدخل.

ترشيحاتنا

ساديو ماني يفتح الباب أمام ريال مدريد

تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة روسيا والسعودية

10 معلومات مهمة عن وزير الصناعة والتجارة الجديد

كوبر: محمد صلاح سيشارك بنسبة 100% أمام أوروجواي

أشرف صبحى.. لاعب الكاراتيه أصبح المسئول الأول عن الرياضة في مصر

مباراة روسيا والسعودية.. تعرف على التشكيل المتوقع

مقتل أخطر قيادي بتنظيم داعش في كركوك العراقية

تعرف على المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات

مصطفى بكرى يكشف عن دور وزير الدفاع الجديد في مواجهة حكم الإخوان

مفاجآت مدوية وكواليس مهمة فى حفل افتتاح كأس العالم روسيا 2018

الإفتاء توضح هل تسقط صلاة الجمعة إذا اجتمعت في يوم واحد مع العيد

شاهد.. لحظة أداء محمود توفيق اليمين الدستورية وزيرا للداخلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. استعدادات سينمات وسط البلد لاستقبال العيد

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

فيديو

شاهد.. توقعات المصريين لمباراة مصر وأوروجواي في المونديال
متحدث المترو يكشف آخر الاستعدادات لاستقبال العيد.. فيديو
شاهد.. لحظة أداء أشرف صبحي اليمين وزيرا للشباب والرياضة
شاهد.. استعدادات مركز شباب الجزيرة لكأس العالم
مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بافتتاح كاس العالم.. بث مباشر | يلا شوت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟