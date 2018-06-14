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برلمان

برلماني: كأس العالم فرصة لفتح اسواق جديدة للسياحة المصرية

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:10 م
كأس العالم
كأس العالم
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
قال النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات ان اختيار مصر راعيا اقليميا افريقيا لكأس العالم فرصة لتقديم صورة مصر الحقيقية امام العالم، لعودة مكانتها كافضل المقاصد السياحية فى العالم.

وأضاف النائب أن كأس العالم فرصة لفتح اسواق جديدة للسياحة المصرية فى العالم، فلابد من اجتذاب هؤلاء عن طريق الترويج للسياحة باللغات المختلفة بل واللهجات المتعددة من اجل الوصول الى عدد أكبر من السائحين، داعيا وزارة السياحة الى استغلال الشباب المصرى المسافر لحضور فعاليات كأس العالم، وتطوير مهاراتهم التسويقية من اجل الترويج للسياحة فى مصر، مشيرا الى ان الشباب لديهم افكار مبدعة ومهارات تواصل يمكن توظيفها وتوجيهها.

وأشار الى ضرورة دراسة الاذواق المختلفة للسياح من اجل العمل على اجتذابهم لزيارة مصر من خلال توفير تفضيلاتهم، لافتا الى ان مصادر جذب السياحة الى مصر متنوعة لا تقتصر فقط على سياحة الشواطئ.

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