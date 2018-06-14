نائب أسيوط: اختيار مصر راعيا افريقيا لكأس العالم فرصة لعودة السياحة

تقدم النائب تادرس قلدس نائب محافظة اسيوط بطلب احاطة من خلال مجلس النواب لتوجيهه للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، حول خطة الوزارة لاستغلال فرصة اختيار مصر راعيا اقليميا افريقيا لكأس العالم.



وقال النائب ان السياحة الروسية تمثل نحو 40% من السياحة فى مصر، كما ان عودة الطيران الروسى الى مصر مرة أخرى، يعزز من احتمالات عودة القطاع السياحى الى اوج ازدهاره مثلما عاهدناه، متسائلا:"ما هى الخطة التى وضعتها وزارة السياحة للترويج للسياحة فى مصر فى روسيا خلال اقامة فعاليات كأس العالم؟، لافتا الى ان كأس العالم فرصة لا مثيل لها خاصة فى ظل وجود العديد من الجنسيات العربية والاوربية والاسيوية هناك.



وأكد "قلدس"، ان السياحة فى مصر متنوعة جدا بين سياحة الشواطئ والسياحة العلاجية وغيرها الكثير وهو ما يجب اخذه فى الاعتبار ضمن الخطة الترويجية للتقرب من كافة اذواق السائحين وجذبهم للمجيئ الى مصر.