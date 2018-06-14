ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب أسيوط: اختيار مصر راعيا افريقيا لكأس العالم فرصة لعودة السياحة

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:39 م
اختيار مصر راعيا
اختيار مصر راعيا افريقيا لكاس العالم
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
تقدم النائب تادرس قلدس نائب محافظة اسيوط بطلب احاطة من خلال مجلس النواب لتوجيهه للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، حول خطة الوزارة لاستغلال فرصة اختيار مصر راعيا اقليميا افريقيا لكأس العالم.

وقال النائب ان السياحة الروسية تمثل نحو 40% من السياحة فى مصر، كما ان عودة الطيران الروسى الى مصر مرة أخرى، يعزز من احتمالات عودة القطاع السياحى الى اوج ازدهاره مثلما عاهدناه، متسائلا:"ما هى الخطة التى وضعتها وزارة السياحة للترويج للسياحة فى مصر فى روسيا خلال اقامة فعاليات كأس العالم؟، لافتا الى ان كأس العالم فرصة لا مثيل لها خاصة فى ظل وجود العديد من الجنسيات العربية والاوربية والاسيوية هناك.

وأكد "قلدس"، ان السياحة فى مصر متنوعة جدا بين سياحة الشواطئ والسياحة العلاجية وغيرها الكثير وهو ما يجب اخذه فى الاعتبار ضمن الخطة الترويجية للتقرب من كافة اذواق السائحين وجذبهم للمجيئ الى مصر.

ترشيحاتنا

شاهد.. 50 صورة من حفل افتتاح كأس العالم بروسيا

روسيا تفتتح مونديال روسيا بهدف مبكر في مرمى السعودية..فيديو

شاهد.. ولي العهد السعودي يحضر مواجهة روسيا والسعودية

موعد مباراة السعودية وروسيا بافتتاح كأس العالم والقنوات الناقلة

السيرة الذاتية لوزير الشباب والرياضة الجديد

أول تعليق من بوتين على مباراة روسيا والسعودية

شاهد .. أعضاء الحكومة يؤدون اليمين الدستوري أمام السيسي

السيرة الذاتية لوزيرة الصحة والسكان هالة مصطفى السيد زايد

شاهد.. لحظة أداء محمود توفيق اليمين الدستورية وزيرا للداخلية

كوبر: محمد صلاح سيلعب غدا .. ويستعد للمنافسة على لقب الهداف

رئيس الفيفا يتحدث بالعربية في افتتاح كأس العالم.. فيديو

مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بافتتاح كاس العالم.. بث مباشر | يلا شوت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

70 صورة من حفل افتتاح كأس العالم المبهر بروسيا

اختاري إطلالتك semi formal من هذه المجموعة المميزة.. صور

إطلالة مشرقة وجذابة لـ إيفانكا ترامب أمام منزلها.. صور

شاهد.. استعدادات سينمات وسط البلد لاستقبال العيد

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

فيديو

تعرف على سنن النبي في يوم العيد.. فيديو
فيديو جراف.. أبرز معلومات عن الوزراء الجدد فى حكومة مدبولى
كلبش 2 الحلقة 29 تتخطى حاجز 4 ملايين مشاهدة .. فيديو
والى: الحماية الاجتماعية والتأمينات الموحد على رأس أولوياتى
كأس العالم..روسيا تضرب السعودية بهدف مفاجئ في أول 20 دقيقة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟