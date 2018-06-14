5 مشروعات صناعية كبرى أمام وزارة الصناعة الجديد.. والمرحلة الثانية من الروبيكي.. وكوم أوشيم ودمياط للأثاث قبل نهاية 2018

المرحلة الثانية من الروبيكي تماثيل بمصر إلى العالمية

كوم أوشيم ودمياط للأثاث قبل نهاية 2018

الانتهاء من كوم أوشيم ودمياط للأثاث قبل نهاية 2018

كوم أوشيم

دمياط للأثاث

المجمعات الصناعية في الصعيد

مدينة المنسوجات بالسادات

أدى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، ليتسلم مهامه الوزارية بعد عيد الفطر المبارك، والتي تشمل استكمال أهم الملفات الصناعية التي بدأها الوزير السابق طارق قابيل.ويستكمل وزير التجارة والصناعة الجديد، ما تم إنشاؤه من مدن صناعية خلال الفترة الوزارية التي سىبقته، حيث توجد بعض المدن التي لم تكتمل بعد وتم إنجاز المراحل الأولى بها فقط وتنقصها لمسات أخرى تناقلها بها من مجرد مشاركة في السوق المحلية إلى العالمية.مدينة الروبيكيبدأ بناء مدينة الروبيكي بالتزامن مع طرح فكرة هدم مصانع دباغة الجلود في منطقة مجرى العيون، حيث تقع الروبيكي على طريق الإسماعيلية الصحراوى، ويوجد بها المئات من العمال الذين يعملون في صناعة الجلود، حيث تم تصميم المدينة على أحدث الأنظمة الإيطالية فى دباغة الجلود.وتتخطى مساحة المدينة 515 فدانا، وتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل، تم إنجاز المرحلة الأولى منها فقط، والتي تصل مساحتها إلى 160 فدانا، وبها 6 مدابغ تمتد كل مدبغة على مساحة 6500 متر تتوافر بها جميع الإمكانيات التي تتبع أحدث النظم العالمية.مشروع إنشاء المدينة الصناعية المتكاملة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، خُطط تنفدها بالتعاون مع شركة سنغافورة القابضة، والتي تمثل نقطة تحول كبيرة فى تاريخ العلاقات الثنائية المصرية السنغافورية، بصفة عامة ونقلة مهمة للتعاون الاستثمارى بين البلدين بصفة خاصة، والتي من المقرر تنفيذها بحسب الدراسات الأولية، خلال النصف الثانى من عام 2018.وتمتد المدينة على مساحة 33 مليون متر مربع، وتعتبر أكبر مدينة صناعية فى مصر، وتشمل على مركزا خدميا لوجيستيا، كما تتيح المدينة 300 ألف فرصة عمل مباشرة، بحيث تستوعب عدد كبير من عمالة محافظات شمال الصعيد.تنتهي مدينة دمياط للأثاث الصناعية من إنشاءات المرحلة الأولى، والتى تضم 1400 وحدة صناعية، بحيث تمثل هذه المدينة خطوة مهمة نحو الارتقاء بصناعة الأثاث المصرية والوصول بها إلى المستويات العالمية، وتشارك بها نحو 60 شركة محلية، كما تستوعب نحو 13% من إجمالى العمالة المصرية، فضلًا عن إسهامها فى تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.سعت الوزارة خلال العامين الماضيين إلى إحداث تنمية صناعية حقيقية فى الصعيد والتي كانت على رأس أولوياتها خلق تجمعات صناعية متكاملة فى مختلف محافظات الصعيد تعتمد بصفة أساسة على الميزات التنافسية لكل محافظة.ويجرى إنشاء 13 مجمعا صناعيا مجهزا بالتراخيص، منها 10 مجمعات بالصعيد تضم أكثر من 3 آلاف منشأة صغيرة وتشمل محافظات بنى سويف وأسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر والفيوم، ويصل إجمالى التكلفة الاستثمارية للـ 13 مجمعا إلى حوالى 5.4 مليار جنيه وتستهدف خلق 43 ألف فرصة عمل مباشرة.ومن المقرر الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات قبل نهاية العام الجارى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستحوذ محافظات بنى سويف وأسيوط وسوهاج على النصيب الأكبر من هذه المناطق، والتي يتبع بعضها هيئة التنمية الصناعية والبعض الآخر تابع لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتيح 127 ألف فرصة عمل.بدأت الوزارة مع بداية هذا العام في اتخاذ إجراءات إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر بمدينة السادات والتي تمتد على مساحة، 3.1 مليون متر مربع وتضم 568 مصنعا، برأس مال بلغ 2 مليار دولار، باستثمار أجنبي 87% ومحلي 13%.وتوفر المدينة 160 ألف فرصة عمل من عمال وفنيين، وإجمالي قيمة إنتاجها السنوي سيصل إلى 9 مليارات دولار.والشركة الراعية للمشروع هي شركة مان كاي الصينية للاستثمار، وهي إحدى الشركات القابضة التي تعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج، ويتم تنفيذ المشروع على 5 مراحل تنتهي في 2024.