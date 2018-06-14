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رياضة

شاهد.. توقعات المصريين لمباراة مصر وأوروجواي في المونديال

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيرين عادل _ وسام مختار
يتأهب الفراعنة غدا، الجمعة، لمواجهة نظيره الأوروجواي بمونديال كأس العالم بروسيًا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في إطار المجموعة الأولى، ويسعى المنتخب الوطني بقيادة كوبر لتحقيق أداء مهارى مميز واقتناص نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل.

ومن هذا المنطلق استطلعت عدسة "صدى البلد" توقعات المواطنين لمباراة المنتخب الوطنى أمام نظيره الأوروجواي بمستهل مشواره بمونديال كأس العالم في روسيا.

"مستبعد فكرة الهزيمة" ليؤكد أحمد راشد جاهزية المنتخب متوقعا تحقيق الفوز بنتيجة 1 - 0 للفراعنة أمام نظيره الأوروجواي.

وعن توقعاتهم للمباراة، يشير حسين عرفة فى حديثه لـ"صدى البلد" لصعوبة تحقيق فوز المنتخب الوطنى نظرا للمهارات والإمكانيات الفردية المميزة لنظيره الأوروجواري، متمنيا تحقيق التعادل الإيجابى.

وفى سياق متصل، يتابع مؤمن سيد، توقعه لتحقيق نتيجة 2 -0 لمحمد صلاح، تريزيجيه مؤكدًا ثقته بمهارات الفراعنة وتحقيق نتائج مبهرة بمشواره بمونديال روسيا.

وتعد مشاركة الفراعنة هى الأولى للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم بعد غياب لمدة 28 عامًا عن بطولة كأس العالم، حيث تعود آخر مشاركة له عام 1990 وسط دعوات وآمال الجماهير المصرية في ظل تواجد النجم محمد صلاح في تشكيلة المنتخب المصري في النسخة الحالية من المونديال.

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ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟