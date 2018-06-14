شاهد.. استعدادات سينمات وسط البلد لاستقبال العيد

مع حلول عيد الفطر المبارك، تستعد دور العرض والسينمات لاستقبال الزائرين من مختلف الطبقات الاجتماعية، حيث تشهد إقبالًا كبيرًا في المواسم والأعياد.



كاميرا "صدى البلد" تجولت بين دور العرض السينمائي بمنطقة وسط البلد للتعرف على آخر استعداداتها لموسم عيد الفطر.



ويتنافس 5 أفلام على "كعكة الإيرادات"، ولعل أول تلك الأفلام هو "كارما" بطولة كل من الفنانين عمرو سعد وغادة عبد الرازق ووفاء عامر وخالد الصاوي وماجد المصري وزينة، و"حرب كرموز"، بطولة أمير كرارة ومحمود حميدة وغادة عبد الرازق، و"الأبلة طم طم" بطولة ياسمين عبد العزيز، و"قلب أمه" للثنائى هشام ماجد وشيكو، وأخيرًا فيلم "ليلة هنا وسرور" بطولة محمد عادل إمام، وياسمين صبرى.



