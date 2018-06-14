متحدث المترو يكشف آخر الاستعدادات لاستقبال العيد.. فيديو

قال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، إن "الشركة استعدت جيدا لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث سيبدأ تشغيل المترو الساعة 5:30 صباحا وينتهى التشغيل للمحطات البدائية الساعة 1 صباحا وسوف يتم تخزين آخر قطار الساعه 2 صباحا".



وأضاف عبد الهادى، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن عمل الهيئة ممتد لحوالى 20 ساعة يوميا، لافتا إلى أنه بعد انتهاء عيد الفطر سيتم الرجوع إلى نظام العمل الطبيعى، حيث سيبدأ العمل من الساعة 5 صباحا حتى الواحدة ليلا.



وتابع: "يبلغ عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة 1204 رحلات"، مؤكدا أنه تم نشر فرق الطوارئ وفرق الصيانة، إضافة إلى التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق للتواجد داخل المحطات لمتابعة الحالة الأمنية.