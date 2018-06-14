بوتين: لقاء كيم وترامب يخفض التوتر حول شبه الجزيرة الكورية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال لقائه رئيس الجمعية الشعبية العليا الكوري الشمالي، أنه يثمن ويرحب بلقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال بوتين - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "إننا نرحب ونقيم عاليا نتائج لقاء الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي، الذي عقد مؤخرا في 12 يونيو" ، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يخفض التوتر حول شبه الجزيرة الكورية.



وتابع بوتين " نرى أن هذه ليست إلا الخطوة الأولى تجاه تسوية شاملة.. لكن بفضل النوايا الحسنة لكلا الزعيمين، تم اتخاذ هذه الخطوة.. وبالتأكيد هذا يهيئ الظروف للمزيد من التقدم إلى الأمام ويخفض مستوى التوتر العام حول شبه الجزيرة الكورية ".