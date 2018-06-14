ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بوتين: لقاء كيم وترامب يخفض التوتر حول شبه الجزيرة الكورية

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:01 م
كيم جونج أون وترامب
كيم جونج أون وترامب
أ ش أ
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال لقائه رئيس الجمعية الشعبية العليا الكوري الشمالي، أنه يثمن ويرحب بلقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بوتين - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "إننا نرحب ونقيم عاليا نتائج لقاء الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي، الذي عقد مؤخرا في 12 يونيو" ، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يخفض التوتر حول شبه الجزيرة الكورية.

وتابع بوتين " نرى أن هذه ليست إلا الخطوة الأولى تجاه تسوية شاملة.. لكن بفضل النوايا الحسنة لكلا الزعيمين، تم اتخاذ هذه الخطوة.. وبالتأكيد هذا يهيئ الظروف للمزيد من التقدم إلى الأمام ويخفض مستوى التوتر العام حول شبه الجزيرة الكورية ".

ترشيحاتنا

تعرف على موعد افتتاح كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية وروسيا بافتتاح كأس العالم والقنوات الناقلة

الفيفا يؤكد أحقية مصر في إذاعة مباريات كأس العالم

السيرة الذاتية لوزيرة الصحة والسكان هالة مصطفى السيد زايد

شاهد .. أعضاء الحكومة يؤدون اليمين الدستوري أمام السيسي

٥ معلومات عن اللواء محمد توفيق وزير الداخلية الجديد

قرار جمهورى بنزع ملكية عقار واعتباره من المنفعة العامة

الرئيس السيسي يشيد بجهود الفريق أول صدقي صبحي

مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بافتتاح كاس العالم.. بث مباشر | يلا شوت

مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي أمام أرسنال

ننشر السيرة الذاتية للفريق محمد احمد زكي وزير الدفاع الجديد

أبرز ملامح السيرة الذاتية لنائب وزير التعليم لشئون المعلمين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. استعدادات سينمات وسط البلد لاستقبال العيد

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

فيديو

شاهد.. توقعات المصريين لمباراة مصر وأوروجواي في المونديال
متحدث المترو يكشف آخر الاستعدادات لاستقبال العيد.. فيديو
شاهد.. لحظة أداء أشرف صبحي اليمين وزيرا للشباب والرياضة
شاهد.. استعدادات مركز شباب الجزيرة لكأس العالم
مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بافتتاح كاس العالم.. بث مباشر | يلا شوت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟