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محافظات

المواقع والمزارات السياحية والأثرية بأسوان تستعد لعيد الفطر

الخميس 14/يونيو/2018 - 04:09 م
صدى البلد
شكرى السيد
استعدت المواقع والمزارات السياحية والأثرية بكافة مراكز محافظة أسوان لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث نجد من أبرز هذا المواقع التي تشهد إقبالًا ملحوظًا تأتي في مقدمتهم الحديقة النباتية التاريخية، وحديقة فريال التاريخية، ومتحف النيل، ومتحف النوبة، ومعابد فيله، وكوم أمبو، وإدفو، فضلًا عن السد العالي ورمز الصداقة.

وهنا نلقى الضوء على بعض هذه المواقع والمزارات ومنها الحديقة النباتية التى تزينت لإستقبال الزائرين والوافدين إليها في أيام عيد الفطر المبارك حيث تشهد الحديقة زيادة ملحوظة من الزائرين فى المناسبات والأعياد المختلفة حيث نجد أن المواطنين يفضلون زيارتها فى العيد ، وقضاء أوقات سعيدة مع أفراد الأسرة وسط الطبيعة الساحرة على صفحة نهر النيل الخالد.

وفى لمحة تاريخية، عن الحديقة النباتية نجد أنها تمثل أسطورة ونموذجًا جماليًا وبانوراما فنية طبيعية تناثرت أضواؤها على صفحة نهر النيل الخالد لتعكس تشكيلات ضوئية لأشهر النباتات الاستوائية في العالم، التى تروي تاريخ أشجار ونباتات عمرها 116 عاما احتضنتها الحديقة فى جنوب مصر على بعد 878 كيلومترا من القاهرة.

كما يبرز متحف النيل بمدينة أسوان الذى شهد على مدار الأيام الماضية تنفيذ أعمال الصيانة بشكل مكثف داخل المتحف إستعدادًا لإستقبال الزائرين بالعيد ، وتجهيزه لتنفيذ البرامج الترفيهية.
المواقع والمزارات السياحية والأثرية بأسوان تستعد لعيد الفطر
المواقع والمزارات السياحية والأثرية بأسوان تستعد لعيد الفطر
المواقع والمزارات السياحية والأثرية بأسوان تستعد لعيد الفطر
المواقع والمزارات السياحية والأثرية بأسوان تستعد لعيد الفطر

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