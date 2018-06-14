عصام الحضري: جاهزون لمواجهة أوروجواي

أبدى عصام الحضري، حارس مرمى فريق التعاون السعودي ومنتخب مصر، بالغ سعادته بالمشاركة في محفل كروي كبير مثل كأس العالم 2018.



وقال الحضري، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الخميس، قبل مواجهة أوروجواي، إنه بذل الكثير من الجهود من أجل أن يكون موجودًا في مونديال روسيا.



وأضاف: "في مسيرتي الكروية حققت العديد من الألقاب والبطولات، ولكن المشاركة في كأس العالم بمثابة حلم كبير وسعيد بأني استطعت تحقيق هذا الحلم".



واستطرد: "الأجواء في روسيا جيدة ومثالية ولاعبو المنتخب معتادون على اللعب تحت أي ظرف أو ضغط كان، وجميع اللاعبين جاهزون لمواجهة أوروجواي".



ويواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره منتخب أوروجواي غدا، الجمعة، في الساعة الثانية ظهرًا، وذلك بأولى جولات دور المجموعات بكأس العالم.